Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış

Fin pilot, ikinci sırada götürdüğü Monako Grand Prix’sinde, Mercedes’in pit stopta sağ ön lastiğini çıkaramaması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Tekerlek somunu, lastik tabancasının belirli bir açıyla yerleştirilmesi nedeniyle yalama olmuştu ve Alman takım, lastiği Brackley'deki fabrikasına götürdükten sonra çıkarabildi.

Mercedes, Bottas'ın pite belirli bir açıyla gelmesinden dolayı, tabancanın düz şekilde oturtamadıklarını söyledi ancak Bottas, normalden farklı bir şey yapmadığını düşünüyor.

Mercedes'in bu iddialarına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Bottas şunları söyledi: ''Evet, şaşırdım. Videoyu gördüm ve bence tamamen doğru yerde durdum. Bu yüzden biraz şaşırdım.''

Bottas, Monako GP'sinden sonra yapılan toplantıdaki verilerin, 77 numaralı aracın sadece birkaç santimetre dışarıda olduğunu gösterdiğini ve bunun tolere edilebilir bir seviye olduğunu söyledi.

''Her detayı inceledik ve muhtemelen, pit stop konusunda takım olarak daha iyi bir iş çıkarabilirdik. Yaptığımız toplantı, benim açımdan gayet normaldi.''

''Tabii ki nerede durduğumla ilgili tüm raporları görmek istedim. Sanırım, merkezdeki çizginin 2-3 santimetre dışındaydı. Eğer normalde bu durum yaşanırsa, her şey iyi sonuçlanır. Bildiğiniz gibi 10-15 santimetre dışarı taşmak bile kolay, bu yüzden bence tam yerinde durmuştum.''

Bottas, Mercedes'in pit stoplarındaki zayıflık hakkındaki endişelerini de Monako Grand Prix'sinden önce dile getirdiğini söyledi.

''Birkaç hafta önce bu konu hakkında endişelerim vardı. Yani, bunun hiç yoktan var olmadığını biliyoruz, gördüğümüz kadarıyla pit stoplarda mükemmel olmadığımızı da biliyoruz.''

''Sıralamalarda lastik ısıtma gibi başka alanlarda da [endişelerim vardı]. Monako'da bunun bir sorun olacağını biliyordum ve hafta sonundan önce takımla konuştuğum konulardan biri de buydu.''

Bottas, Mercedes'in Monako'da yaşadıkları sorundan sonra önemli dersler çıkardığını ve bu sayede gelecekte benzer şeylerin yaşanmasını engelleyeceklerini söyledi.

''Takım olarak, bundan çıkarabildiğimiz kadar çok bilgi çıkarmalıydık. Olanlar, neden oldukları ve bunun gelecekte asla tekrar yaşanmamasını nasıl engelleyebileceğimiz hakkında detaylı bir analiz yapıldı.''

''Bu yüzden, bu sorunu anlamamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Bence takım sorunu şu anda tamamen anlıyor ve bunun için düzeltmelerimizi yaptık. Umarım yaşananları bir daha tecrübe etmeyiz.''