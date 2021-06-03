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Formula 1 Haberler

Binotto, kazanmaya geri dönme konusunda Red Bull'u örnek olarak görüyor

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, Editör

RacingNews365.com'la yaptığı özel röportajda konuşan Mattia Binotto, Ferrari'yi yönetmenin baskılarını anlattı ve Red Bull'un tekrar gridin önüne geçebilmenin mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Binotto, kazanmaya geri dönme konusunda Red Bull'u örnek olarak görüyor

Ferrari, geçtiğimiz yıl Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in puanlı pozisyonlar dışında mücadele etmesiyle, 1980'den beri en kötü sezonunu geçirdi. Ferrari takım patronu Binotto ise RacingNews365.com'a bu konu hakkında şöyle konuştu: ''Formula 1'de bir sihirli değnek yok.''

''1990'ların başından, 2000'lere kadar Michael Schumacher ve Jean Todft'la yaptıklarımıza bakın, takımı kurmak zaman aldı.''

''Red Bull ve Mercedes için de zaman aldı. Eğer Red Bull'a bakarsanız, kazanamadıkları uzun bir dönem vardı. Ancak takım içinde bir devrim yapmadılar ve tutkuya sahiplerdi. Buna sahip olmak için çok ve iyi çalıştılar ancak bu zaman alan bir şey.''

Binotto, geçtiğimiz sezon Takımlar Şampiyonası'nda Ferrari'nin altıncı sırada bitirmesinin de oldukça zor bir durum olduğunu söyledi.

''Bu çok zor bir sezondu. Hiç şüphesiz, omzumda ağır bir yük vardı ve sorumluluğu kesinlikle hissettim. Böyle zor bir zamanda, takımda gerçekten birliktelik vardı.''

''O zamana göre, bu çok olumluydu. Takım için birbirini suçlamak çok daha kolay olabilirdi. Ancak bu hiç yaşanmadı. Takımın ileri doğru adım atma ruhu vardı ve daha iyi yapabileceğimizi göstermek istiyorduk.''

''Benim için o dönemde önemli olan şey, üzerimdeki baskıyı takıma yansıtmamaktı.''

''Herkese en iyi performansını gösterme şansı verdik ve takımı organize edip, süreci yönetmeye çalıştık. Buradaki odak noktam, dışarıdaki dedikoduları dinlememekti.''

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

2021 sezonunu planlarken, Ferrari'den birçok mühendisin ayrılmasıyla takım içindeki organizasyon da değişmiş. Ancak Binotto, Ferrari'nın eski CEO Louis Camilleri'nin ayrılmasına rağmen kendi içlerindeki yapının veya Formula 1'de yarışma şekillerinin değişmediğini söyledi.

Binotto, ''Sistemi tekrar kurmamıza gerek kalmadı. Bu yolculuğa Louis Camilleri ile başladık ve orta ilâ uzun vadedeki geleceğimiz için çok yatırım yaptık.''

''Bir temel kurduk. Yeni Concorde Anlaşması da bunun bir örneği. Formula 1 Ferrari takımının geleceğini kurmak için çok çalıştık. John Elkann o dönemde zaten  başkan olarak Formula 1 takımına dahildi. Yani bu, devamlılık konusuydu. Scuderia Ferrari'yi yeniden inşa etmedik.'' ifadelerini kullandı.

Binotto, Ferrari'nin sıkıntılarına rağmen, Camilleri ve John Elkann'ın desteğini aldı. Ferrari, bu yıl Charles Leclerc'in, Monako'da pole pozisyonunu alması ve Carlos Sainz'ın yarışı Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada bitirmesiyle, geçtiğimiz sezona kıyasla büyük gelişim gösterdi.

Binotto, sözlerine şöyle devam etti: ''Elkann ve Camelieri'nin desteğinden hiç şüphem olmadı çünkü onların başından beri beni desteklediğini biliyorum.''

''Tabii ki doğru yapmam gereken şeyler olduğunu ve Formula 1 takımından sorumlu olduğumu da biliyorum.''

''Ancak bu işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar tutkulu olmanız gerektiğinin de farkındayım. Fakat bir şeyleri kurabilmek için de zaman gerekir. Orta ve uzun vadeli geleceğimize çok yatırım yaptık ve bana göre doğru seçimlerde bulunduk.''

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

İtalyan takım patronu, yarışlar ve şampiyona için savaşmaya başladıkları zaman, Ferrari'nin zamanı olacağını düşündüğünü de söyledi. İtalyan ekip 2020'den beri en çok gelişen takım ve Binotto, strateji hataları veya zorunlu olmayan hataları düzeltmenin, en az araçtan performans çıkarmaya çalışmak kadar önemli olduğunu da ekledi.

''Daha önce söylediğim gibi bu zaman ve tutku işi. Biz yaklaşım olarak, hatalarımızdan öğrenmeye çalışıyoruz. Hata yaptığımızda bunun ileride olmasına nasıl engelleyebileceğimizi anladığımızdan emin olmalıyız.''

''Takımda tutarlılık da önemli. Stratejiyi yıllardır aynı insanlar yapıyor. Aynı şekilde pit ekibi de. öyle.''

Ferrari bu sezon Takımlar Şampiyonası'nda McLaren'la bir mücadele içerisinde ve Binotto, takımın mücadelesi hakkında şunları söyledi: ''Eğer sezonun başlangıcına bakarsanız, her seferinde sağlam hafta sonları geçirdik.''

''Zorlu koşullar da vardı, örneğin Imola'daki hava koşulları gibi. Ancak bence her zaman doğru stratejik seçimleri yaptık.''

''Aynı zamanda mühendislerimiz ve pit ekibimiz de şu ana kadar çok tutarlı davrandı. Bu çok önemli ve tekrar söylemem gerekiyor ki, olay hatalara geldiği zaman, önemli olan bunlarla nasıl baş ettiğinizdir.''

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , in the pits

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Betim Aker

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