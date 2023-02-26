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Vasseur: "Hiç endişeli değiliz"

Bahreyn'deki testlerin ardından Red Bull hem tek tur hem de yarış temposunda önde görünüyor ancak Frederic Vasseur, mevcut tablo karşısında pek endişeli değil.

Roberto Chinchero
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vasseur: "Hiç endişeli değiliz"
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Ferrari, Bahreyn testlerinde Red Bull kadar hızlı görünmüyordu ve bu durum taraftarlar arasında epey endişeye yol açtı.

Genel görüş, RB19'un şu anda diğer araçlardan daha hızlı olduğu yönünde fakat Ferrari patronu Frederic Vasseur, bunun bir test olduğuna dikkat çekiyor.

Vasseur, "Bir testin mantığı, gelecek hafta güç düzeninin nasıl olacağını anlamak değildir."

"Yapılması gereken bir çalışma programı, işaretlenmesi gereken kutular var ve bence iyi bir iş çıkardık."

"Üç günümüz vardı, aracı tanıdık ve planlanan tüm testleri tamamladık. Yarış hafta sonları tamamen farklı bir hikayedir ve test seansında gördüklerinizi tam olarak yansıtmazlar."

"Bir örnek vereyim, Charles sabah seansında asfalt sıcaklığı 55 dereceyken turladı, onun zamanını altı saat sonra çok farklı koşullarda tur atan biriyle karşılaştırmak imkansız."

"Bu yüzden günün klasmanını okuyarak değerlendirme yapmanın çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vasseur, röportaj verirken genel olarak rahattı ve kendisinden emin göründü.

Vasseur, "Bana kalırsa, bugün güç düzenine dair net bir tablo görebileceğimizi sanmıyorum."

"Bunu ancak önümüzdeki hafta görebileceğiz. Kendime güveniyorum çünkü dayanıklılık iyiydi, iyi miktarda  kilometre tamamladık ve bu cesaret verici."

"Ayrıca yeni aracı anlamak için önemli çalışmaları yaptık. Performans açısından önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. Çünkü az önce de dediğim gibi sabah seansında elde edilen bir zamanı akşam elde edilen bir zamanla karşılaştıramayız." dedi.

Ferrari taraftarlarını korkutan temel şey, Red Bull ve Ferrari arasındaki yarış temposu farkıydı. Ferrari burada da geride görünüyordu.

Fakat Vasseur bu konuda bile sakin.

"Bir Formula 1 aracını, sadece lastik değişikliğiyle piste gönderildiği -garajda durmadığı- ve toplam 55 tur attığı bir yarış simülasyonunda görürseniz, o zaman araçta 110 kg yakıtla başladığından emin olabilirsiniz."

"Biz kendi işimize odaklandık, yapmamız gereken bazı analizler var ve önümüzdeki hafta bu test günlerinde gördüklerimizi tam olarak göreceğimizden emin değilim."

"Takımdaki moral mükemmel ve bu uzun şampiyonaya başlarken, gayet iyi durumdayız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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