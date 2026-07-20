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Formula 1 Belçika GP

Bottas: "Antonelli bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"

Charles Leclerc'in tur bindirme esnasında Valtteri Bottas engeline takılmasıyla Fin pilot, esprili bir dille Kimi Antonelli'nin kendisini teşekkür yemeğine çıkarması gerektiğini söyledi.

Stuart Codling Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin yarışa pole pozisyonundan başlayıp pozisyonunu korumasının ardından 20. turda çıkan sanal güvenlik aracıyla pit stratejileri tamamen değişti. Antonelli iki tur önce yeşil bayrak koşullarında pite girmişti. Sanal güvenlik aracı esnasında tüm pilotlar belirlenen düşük tempoya uymak zorunda olduğundan Ferrari, ikinci sıradaki Charles Leclerc'i pite alırken liderliğini de korumayı başardı. Monakolu pilot piste Antonelli'nin yaklaşık 2saniye önünde döndü.

Aradaki fark birkaç tur boyunca sabit kalsa da Mercedes pilotu daha sonra baskısını artırmaya başladı.

33. turda iki pilot arasındaki fark 0.9 saniyeye kadar inerken, önlerinde 19. sıradan start alan ve kendisine tur bindirilmek üzere olan Valtteri Bottas'ın Cadillac'ı vardı. Leclerc'in şanssızlığı ise bu anın Fagnes virajları ile yüksek hızlı Campus/Stavelot sağ virajları arasında yaşanmasıydı.

Bottas yol verdikten sonra Antonelli hızla Leclerc'in arkasına yaklaştı. Mercedes pilotu ayrıca Blanchimont düzlüğü boyunca Cadillac'ın oluşturduğu hava koridorundan kısa süreliğine faydalanarak farkı yarım saniyenin altına indirdi ve bir sonraki turun başında Kemmel Düzlüğü'nde hava koridorunu kullanarak Les Combes'da Leclerc'i geçip yeniden yarış liderliğini aldı.

Bottas ise 33. turun sonunda pite girdiği için yaşananları göremedi.

Yarışın ardından aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu basın mensuplarına konuşan Fin pilot şöyle dedi: "Çok hızlı yaklaşıyorlardı, bu yüzden beni gerçekten hazırlıksız yakaladılar."

"Bilmiyorum, bu an gerçekten fark yarattı mı? Sonrasında Leclerc geçildi mi?"

Leclerc'in gerçekten de kısa süre sonra geçildiği söylenince Bottas esprili bir yanıt verdi: "Kimi bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"

Bottas, Cadillac'ın yaşadığı sorunları değerlendirirken şunları söyledi: "Spa, yaşadığımız sorunları çok net şekilde ortaya koydu."

"Hâlâ biraz dayanıklılık sorunlarımız var ama lastik aşınmamız da oldukça fazla. Burada bunun sebebinin yüksek hızlı virajlar olduğunu düşünüyorum. Yüksek hızlı virajlarda yeterli yere basma kuvvetine sahip değiliz. Bu yüzden kayıyoruz ve lastikleri çok hızlı tüketiyoruz."

"Yani üzerinde çalışmamız gereken şeyler hâlâ var."

Antonelli beat Leclerc into second place

Antonelli beat Leclerc into second place

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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