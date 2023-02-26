Hulkenberg: "Her şeyimi vermek için buradayım"

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Hulkenberg, spora birkaç yıl ara verdikten sonra bu sezon, Haas ile gride geri döndü.

Takım patronu Steiner, takımda 'deneyime' önem vererek 2023 için tercihini Mick Schumacher yerine deneyimli pilot Hulkenberg'ten yana kullandı.

Alman pilot, Bahreyn'de gerçekleşen sezon öncesi testlerini şu cümlelerle özetledi: "Zamanı en iyi şekilde kullandığımızı düşünüyorum."

"Pek büyük bir sorun yaşamadık. Daha ilk turda, araçla hemen iyi bir seviyedeydim. İçimde iyi bir his vardı, kendimi çok hızlı bir şekilde rahat hissettim."

"Sanırım his son üç gün boyunca oldukça gelişti, bu yüzden bundan memnunum."

"Edindiğimiz tüm bu bilgileri işlemek ve gelecek hafta yarışa geldiğimizde mümkün olan en iyi pakete sahip olmak istiyoruz."

Hulkenberg, takıma oldukça hızlı bir şekilde uyum sağlamış görünüyor. Ancak kendisi, hâlâ takımla birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirtti.

Hulkenberg, "Bu tamamen 'tanıma' aşamasının başlangıcı, bilirsiniz, hâlâ balayında gibiyiz."

"Her şey hâlâ yeni ve heyecan verici ama aynı zamanda iyi bir şekilde yerleştiğimi hissediyorum, takım geçen yılın sonunda beni iyi karşıladı. Şimdiden her şey oldukça doğal ve akıcı geliyor."

"Ancak henüz bir yarış hafta sonu stres testini yaşamadık ve henüz kötü bir gün geçirmedik. Yani daha bunları da yaşayacağız. O yüzden önümüzdeki birkaç ay içinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şu anda orta grupta yarışacağımızı düşünüyorum. Orada uzun yıllar geçirdim, neden bahsettiğimi biliyorum!"

"Burada mücadele her zaman sıkı olmuştur. Ve bilirsiniz, küçük şeyler fark yaratır, bu yüzden ev ödevimizi yaptığımızdan ve bundan sonra aracımızı verimli bir şekilde geliştirdiğimizden emin olmamız gerekiyor." dedi.

Alman pilot, gridden uzakta geçirdiği zamanın kendisine çok yardımcı olduğunu düşünüyor.

Hulkenberg, "O kopukluktan biraz uzaklaşmak güzeldi. Geçmiş yılları, hatta kariyerinizi düşünmek için gerçekten zamanınız oluyor... Daha uzakta olduğunuzda ve sadece televizyon izlediğinizde, bakış açınız da değişiyor."

"Ama evet, şimdilik burada olmaktan mutluyum ve mücadeleye hazırım."

"Elimden gelen en iyi işi yapmak ve takıma her şekilde yardımcı olmak istiyorum."

"%100'ümü ve her şeyimi vermek için buradayım. Sadece pistte değil, yardımcı olabileceğimi düşündüğüm her yerde yardımcı olmak için buradayım. Bu çok güzel bir duygu." dedi.