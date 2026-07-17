Palmer: "Sainz, Williams'ta hiçbir yere varamıyor"

Jolyon Palmer, F1 Nation podcast'inde yaptığı değerlendirmede, Britanya Grand Prix'sinde FW48'e getirilen yeni ön kanadın beklenen performans artışını sağlayamamasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Carlos Sainz'ın açıklamalarına değindi.

Palmer, Williams hakkında şu ifadeleri kullandı: "Beklentilerin altında performans gösteriyorlar."

"Şu anda şampiyonluk kazanan güç ünitesini kullanıyorlar. Aynı motoru kullanan diğer takımlar işlerini gayet iyi yapıyor. Alpine, Mercedes güç ünitesiyle ilk sezonunda ön sıralara yükseldi. Williams'ın ise Mercedes'le uzun yıllara dayanan bir ortaklığı var. Bunun hiçbir mazereti olamaz."

2024 sezonunda Lewis Hamilton'ın 2025'ten itibaren Ferrari'ye geçeceğini açıklamasıyla koltuğunu kaybeden Sainz, yeni takım arayışına girmişti. İspanyol pilot, Alpine ve Audi gibi seçenekleri değerlendirdikten sonra Williams'ın uzun vadeli projesine inanarak Grove ekibiyle anlaşmıştı.

Palmer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Carlos'un Alpine ve Audi'den teklif almasına rağmen Williams'ı tercih etmesinin nedenlerinden biri de buydu."

"Aranan bir pilot, yarış kazanmış bir isim, son derece zeki biri ve takımın lideri olmaya çalışıyordu."

"Ama gördüğünüz gibi Williams'ta hiçbir yere varamıyor."

"James Vowles Miami'de, 'Kâğıt üzerinde otomobili düzelttik. Şimdi sadece parçaları araca getirmemiz gerekiyor ve performans gelecektir. Kâğıt üzerinde ağırlık hedefimizi de yakaladık.' diyordu. Sonra da, 'Bütçe sınırı izin verdiğinde bu parçaları araca takacağız ve istediğimiz noktaya geleceğiz.' demişti."

"Şimdi güncellemeleri getirdiler ama hâlâ iki pilotları da her hafta puan mücadelesi vermesi gerekirken alt sıralarda kalıyor."

"Williams gerçekten beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

"En azından güncellemeleri hızlı şekilde piste getirip yaz arasına kadar orta grubun ön sıralarına yaklaşmalarını beklersiniz. Ama genel tabloya baktığınızda rakiplerine aslında pek de yaklaşabilmiş değiller."

"Elbette zaman zaman bir veya iki puan alabildikleri hafta sonları oluyor. Ama Carlos Sainz ya da Alex Albon olsanız bundan rahatsız olursunuz."

"Çünkü bu projeyi başarıya ulaştırmak için gereken her şeyin yerinde olması gerekiyor. Ancak şu ana kadar hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi."

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images