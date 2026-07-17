Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Palmer: "Sainz, Williams'ta hiçbir yere varamıyor"

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Carlos Sainz'ın Williams'ı yeniden rekabetçi bir takıma dönüştürme çabalarının şu ana kadar sonuç vermediğini belirterek Grove ekibini sert sözlerle eleştirdi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Jolyon Palmer, F1 Nation podcast'inde yaptığı değerlendirmede, Britanya Grand Prix'sinde FW48'e getirilen yeni ön kanadın beklenen performans artışını sağlayamamasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Carlos Sainz'ın açıklamalarına değindi.

Palmer, Williams hakkında şu ifadeleri kullandı: "Beklentilerin altında performans gösteriyorlar."

"Şu anda şampiyonluk kazanan güç ünitesini kullanıyorlar. Aynı motoru kullanan diğer takımlar işlerini gayet iyi yapıyor. Alpine, Mercedes güç ünitesiyle ilk sezonunda ön sıralara yükseldi. Williams'ın ise Mercedes'le uzun yıllara dayanan bir ortaklığı var. Bunun hiçbir mazereti olamaz."

2024 sezonunda Lewis Hamilton'ın 2025'ten itibaren Ferrari'ye geçeceğini açıklamasıyla koltuğunu kaybeden Sainz, yeni takım arayışına girmişti. İspanyol pilot, Alpine ve Audi gibi seçenekleri değerlendirdikten sonra Williams'ın uzun vadeli projesine inanarak Grove ekibiyle anlaşmıştı.

Palmer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Carlos'un Alpine ve Audi'den teklif almasına rağmen Williams'ı tercih etmesinin nedenlerinden biri de buydu."

"Aranan bir pilot, yarış kazanmış bir isim, son derece zeki biri ve takımın lideri olmaya çalışıyordu."

"Ama gördüğünüz gibi Williams'ta hiçbir yere varamıyor."

"James Vowles Miami'de, 'Kâğıt üzerinde otomobili düzelttik. Şimdi sadece parçaları araca getirmemiz gerekiyor ve performans gelecektir. Kâğıt üzerinde ağırlık hedefimizi de yakaladık.' diyordu. Sonra da, 'Bütçe sınırı izin verdiğinde bu parçaları araca takacağız ve istediğimiz noktaya geleceğiz.' demişti."

"Şimdi güncellemeleri getirdiler ama hâlâ iki pilotları da her hafta puan mücadelesi vermesi gerekirken alt sıralarda kalıyor."

"Williams gerçekten beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

"En azından güncellemeleri hızlı şekilde piste getirip yaz arasına kadar orta grubun ön sıralarına yaklaşmalarını beklersiniz. Ama genel tabloya baktığınızda rakiplerine aslında pek de yaklaşabilmiş değiller."

"Elbette zaman zaman bir veya iki puan alabildikleri hafta sonları oluyor. Ama Carlos Sainz ya da Alex Albon olsanız bundan rahatsız olursunuz."

"Çünkü bu projeyi başarıya ulaştırmak için gereken her şeyin yerinde olması gerekiyor. Ancak şu ana kadar hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi."

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ocon F1’deki 10. yılını kutluyor: "Hâlâ ilk günkü kadar hırslı ve kararlıyım"
Sonraki haber Hülkenberg, Sainz’ın Audi ihtimali hakkında: “Şu an sadece yedek pilot koltuğu boş”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Steiner, Ferrari’nin takım emirleri hakkında: "Güç dengesi her hafta sonu değişebilir"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Steiner, Ferrari’nin takım emirleri hakkında: "Güç dengesi her hafta sonu değişebilir"

Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir

Perez: "Horner bana takımdaki her şeyin 'Max etrafında' kurulu olduğunu söylemişti"

Formula 1
Formula 1
Perez: "Horner bana takımdaki her şeyin 'Max etrafında' kurulu olduğunu söylemişti"
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.

Sainz, Britanya GP'sinin ardından eşi görülmemiş bir ceza aldı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Sainz, Britanya GP'sinin ardından eşi görülmemiş bir ceza aldı

Sainz, yaz arasına kadar geleceğini düşünmeyecek: "Takıma beni rahat bırakmalarını söyledim"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Sainz, yaz arasına kadar geleceğini düşünmeyecek: "Takıma beni rahat bırakmalarını söyledim"

Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"
Daha fazlası
Williams

Vowles: "Belçika GP'de yeniden ayağa kalkacağız"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Vowles: "Belçika GP'de yeniden ayağa kalkacağız"

Williams, Britanya GP için özel renk düzenini tanıttı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Williams, Britanya GP için özel renk düzenini tanıttı

Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Son Haberler

2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı

FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor

Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle