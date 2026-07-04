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Formula 1 Britanya GP

Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı

Lewis Hamilton ve George Russell’ın kontratları, pilotların pist üstünde sergilediği performanslar sayesinde otomatik olarak uzatıldı.

Roberto Chinchero Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari ve Mercedes yeni bir sözleşme imzalamak yerine, mevcut kontratlardaki uzatma maddeleri kullandı. Hukuki açıdan yeni bir hamle olmadığı için taraflar resmi bir duyuru da yapmadı ve böylece, sessiz bir şekilde iki takımdaki koltukların gelecek yılki sahipleri netleşti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Performans maddesi sayesinde Lewis Hamilton Ferrari ile üçüncü sezonunu garantilemiş oldu. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Ocak 2024’te İtalyan ekibiyle imzaladığı kontrattaki başarı kriterlerini pist üstünde karşıladı; böylece sözleşmesinde yer alan uzatma maddesi otomatik olarak devreye girerek 2027 sonuna kadar Ferrari'de kalmayı garantiledi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Benzer durum Mercedes için de gerçekleşti. Brackley merkezli takım, Barselona Grand Prix'sinin ardından George Russell’ın kontratındaki maddeyi kullanarak pilotun 2027 sonuna kadar takımda kalacağını kesinleştirdi. 

Böylece Russell, Mercedes’teki altıncı sezonunda üst üste üçüncü kez Kimi Antonelli ile takım arkadaşı olacak.

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