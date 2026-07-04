Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı
Lewis Hamilton ve George Russell’ın kontratları, pilotların pist üstünde sergilediği performanslar sayesinde otomatik olarak uzatıldı.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ferrari ve Mercedes yeni bir sözleşme imzalamak yerine, mevcut kontratlardaki uzatma maddeleri kullandı. Hukuki açıdan yeni bir hamle olmadığı için taraflar resmi bir duyuru da yapmadı ve böylece, sessiz bir şekilde iki takımdaki koltukların gelecek yılki sahipleri netleşti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Performans maddesi sayesinde Lewis Hamilton Ferrari ile üçüncü sezonunu garantilemiş oldu. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Ocak 2024’te İtalyan ekibiyle imzaladığı kontrattaki başarı kriterlerini pist üstünde karşıladı; böylece sözleşmesinde yer alan uzatma maddesi otomatik olarak devreye girerek 2027 sonuna kadar Ferrari'de kalmayı garantiledi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Benzer durum Mercedes için de gerçekleşti. Brackley merkezli takım, Barselona Grand Prix'sinin ardından George Russell’ın kontratındaki maddeyi kullanarak pilotun 2027 sonuna kadar takımda kalacağını kesinleştirdi.
Böylece Russell, Mercedes’teki altıncı sezonunda üst üste üçüncü kez Kimi Antonelli ile takım arkadaşı olacak.
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