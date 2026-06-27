2031 motor kurallarında belirsizlik sürüyor: Yakıt ikmalinin geri dönme ihtimali gündemde

2031 yılında yürürlüğe girecek yeni motor kuralları üzerindeki tartışmalar şimdiden başladı. FIA, daha küçük bir KERS sistemine (Kinetik enerji geri kazanım sistemi) sahip atmosferik bir V8 motor için ısrar ederken, bazı üreticiler seri üretime daha yakın bir çözüm olan turbo motorları savunuyor. Ortadaki bir diğer karmaşıklık ise yarış içinde yakıt ikmalinin geri dönme ihtimali olarak öne çıkıyor.

Beklenen yeni motor düzenlemeleri dönemi için bir tarafta yarış pisti, diğer tarafta ise otomotiv dünyası var. 2031 yılından itibaren (ancak bu tarihin 12 ay öne çekilme ihtimali de mevcut) Formula 1 araçlarında kullanılacak yeni motorlar, bu iki gerçekliğin ortak noktasını bulmak zorunda. Bir yanda tamamen yarışa ve F1 dünyasına odaklanmış bir motor isteyenler, diğer yanda ise geliştirdikleri teknolojilerin yol araçlarıyla az da olsa bir bağ kurmasını hedefleyen ve bu uğurda yüz milyonlarca yatırım yapan üreticiler bulunuyor.

Red Bull RB22 Teknik Detay Fotoğraf: AG Photo

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'in motor sporları kimliğini ön plana çıkaracak atmosferik V8 motor ve daha küçük bir KERS sistemi istiyor. Buna karşılık Mercedes, Ferrari, Audi, Honda, Red Bull - Ford ve 2029'dan itibaren motor üreticisi olarak yer almayı hedefleyen Cadillac'ın görüşleri tam anlamıyla ortak değil. Ferrari, Cadillac ve Red Bull, FIA'nın vizyonunu desteklerken, Mercedes ve Audi ise turboşarjlı bir çözüme daha yakın.

Teknolojik olarak daha verimli ve yol araçlarına daha yakın bir ürün geliştirmek isteyen Mercedes ve Audi için bu seçim son derece anlaşılır bir durum. Buradaki temel sorun, turbonun varlığının motor sesini kaçınılmaz olarak azaltacak olması; ki bu ses unsuru, Ben Sulayem'in kesinlikle geri kazanılması gereken temel ögelerden biri olarak gördüğü şeylerin başında geliyor.

Ses konusunda da soru işaretleri yok değil. Bugün Formula 1 izleyicilerinin yaklaşık yüzde ellisi 35 yaşın altında ve bu nesil, dakikada 19.000 devire ulaşabilen motorların sesini canlı olarak hiç deneyimlemedi. Avusturya GP hafta sonunda basına konuşan bir mühendis durumu şu sözlerle özetlemişti: "Atmosferik motorlu bir aracın tek başına on dakika boyunca gösteri sürüşü yapmasını izlemek farklı bir şey, 22 aracın iki saat boyunca pistte yarışması çok farklı bir şey. Seyircinin 2030'da gerçekten bunu isteyeceğinden ne kadar eminiz?"

Yarış içinde yakıt ikmalinin geri dönüşü tartışılıyor

Fotoğraf: Sutton Images

FIA'nın yeni motor projesiyle kendine koyduğu temel hedeflerden biri, araçların ağırlığını ciddi oranda azaltmak. Hedef, araç ağırlığını yeniden 700 kilogram civarına, hatta mümkünse bu sınırın da altına indirebilmek. Güç ünitesinin basitleştirilmesi de doğrudan bu amaca hizmet ediyor; çok daha kompakt bataryalar ve küçültülmüş bir hibrit bileşen, araçların hafiflemesini ve aynı zamanda boyutlarının küçülmesini sağlayacak.

Bu bakış açısıyla, geçmişte kesin olarak rafa kaldırıldığı düşünülen bir öneri yeniden gündeme geldi: Yarış içinde yakıt ikmali. Kâğıt üzerinde bu fikrin avantajları oldukça dikkat çekici. Küçülen yakıt depoları sayesinde araçlar daha kompakt tasarlanabilir ve yarışın başında araca yüklenen yakıt miktarı bugünün yarısından bile daha az olabilir. Bu da yarış startında araçların 50 kilogramdan fazla hafiflemesi anlamına geliyor.

Lewis Hamilton'ın aracı, Ferrari Fotoğraf: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Ancak yakıt ikmalinin F1’e geri gelmesi, motorların sürecinden daha karmaşık gözüküyor fakat bu karmaşıklık 2009 sonunda ikmalin kaldırılmasına neden olan güvenlik gerekçeleriyle ilgili değil; zira bugünün teknolojisi çok daha yüksek güvenlik standartlarına izin veriyor. Asıl engel, Formula 1'in son yıllarda benimsediği, pistlere taşınan lojistik malzemeyi azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik girişimlerine dayanıyor.

2023’te, geniş kapsamlı bir sürdürülebilirlik programı çerçevesinde hafta sonu boyunca kullanılabilecek lastik takımı sayısı 13'ten 11'e düşürülmüştü. Yakıt ikmali için gerekli olan tüm devasa ekipmanların yeniden lojistiğe dahil edilmesi, kaldırılan iki set lastikten çok daha büyük bir yük getirecektir ve bu durum sporun mevcut vizyonuyla çelişecektir.

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