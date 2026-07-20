Mercedes'in yetenek avcısı Gwen Lagrue, Red Bull'a katılıyor
Mercedes Genç Pilot Programı'nın başındaki isim Gwen Lagrue, Red Bull’un pilot geliştirme programının başına geçmeye hazırlanıyor.
Formula 1’de manşetlerde pek yer almayan ancak şampiyonlukların ve başarı hikayelerinin arka planındaki en kritik rollerden birinde önemli bir transfer gerçekleşiyor. 2016’dan bu yana Mercedes Genç Sürücü Programı'nın başında görev yapan Lagrue; George Russell ve Kimi Antonelli gibi isimlerin keşfedilmesi, eğitilmesi ve nihayetinde ana takıma kadar yükselmelerinde başrol oynamıştı.
Motorsport.com’un edindiği bilgilere göre Fransız yöneticinin Mercedes’ten ayrılarak Red Bull’a geçeceği öğrenildi. İlgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lagrue’nin yeni görevine tam olarak ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı.
Motor sporları kariyerine karting ve rallide başlayan Gwen Lagrue, yetenek yönetimi konusundaki başarısıyla kısa sürede dikkat çekti. 2011’de dönemin Lotus Takım Patronu Eric Boullier tarafından takımın genç sürücü akademisinin başına getirilen Lagrue, bu süreçte Esteban Ocon ve Alex Albon gibi isimleri keşfetti.
Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
2016’da Mercedes’e transfer olan Lagrue’nin Brackley’deki ilk işi, George Russell’ı DTM’deki BMW fabrika koltuğunu reddedip Mercedes çatısı altında tek koltuklu yarış kariyerine devam etmeye ikna etmek oldu.
Lagrue ayrıca, İtalyan yıldız Kimi Antonelli’yi henüz 11 yaşındayken keşfetti ve Mercedes yönetimindeki bazı şüphelere rağmen genç pilota yatırım yapılmasını sağlayarak spora büyük bir yetenek kazandırdı.
25 yılı aşkın süredir Red Bull'un pilot yetiştirme programını tek elden yöneten Helmut Marko'nun ardından takım, genç pilot yapısını yeniden şekillendiriyor.
Son yıllarda akademi tarafında çalkantılı bir grafik çizen Red Bull için Lagrue transferi, pilot geliştirme programında yepyeni ve güçlü bir sayfanın açılmasını temsil ediyor. Racing Bulls takımındaki iki F1 koltuğu da dahil olmak üzere Red Bull'un geniş imkanları, bundan böyle motor sporları dünyasının en saygın yetenek avcılarından birine emanet edilecek.
Belçika GP'den fotoğraflar - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
Belçika Grand Prix'si - Pazar
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