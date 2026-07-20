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Formula 1 Belçika GP

Mercedes'in yetenek avcısı Gwen Lagrue, Red Bull'a katılıyor

Mercedes Genç Pilot Programı'nın başındaki isim Gwen Lagrue, Red Bull’un pilot geliştirme programının başına geçmeye hazırlanıyor.

Roberto Chinchero Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Mercedes Sürücü Geliştirme Danışmanı Gwen Lagrue, Takım Müdürü Laurent Mekies, RB F1 Takımı ile söyleşi

Formula 1’de manşetlerde pek yer almayan ancak şampiyonlukların ve başarı hikayelerinin arka planındaki en kritik rollerden birinde önemli bir transfer gerçekleşiyor. 2016’dan bu yana Mercedes Genç Sürücü Programı'nın başında görev yapan Lagrue; George Russell ve Kimi Antonelli gibi isimlerin keşfedilmesi, eğitilmesi ve nihayetinde ana takıma kadar yükselmelerinde başrol oynamıştı. 

Motorsport.com’un edindiği bilgilere göre Fransız yöneticinin Mercedes’ten ayrılarak Red Bull’a geçeceği öğrenildi. İlgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lagrue’nin yeni görevine tam olarak ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı.

Motor sporları kariyerine karting ve rallide başlayan Gwen Lagrue, yetenek yönetimi konusundaki başarısıyla kısa sürede dikkat çekti. 2011’de dönemin Lotus Takım Patronu Eric Boullier tarafından takımın genç sürücü akademisinin başına getirilen Lagrue, bu süreçte Esteban Ocon ve Alex Albon gibi isimleri keşfetti.

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

2016’da Mercedes’e transfer olan Lagrue’nin Brackley’deki ilk işi, George Russell’ı DTM’deki BMW fabrika koltuğunu reddedip Mercedes çatısı altında tek koltuklu yarış kariyerine devam etmeye ikna etmek oldu. 

Lagrue ayrıca, İtalyan yıldız Kimi Antonelli’yi henüz 11 yaşındayken keşfetti ve Mercedes yönetimindeki bazı şüphelere rağmen genç pilota yatırım yapılmasını sağlayarak spora büyük bir yetenek kazandırdı.

25 yılı aşkın süredir Red Bull'un pilot yetiştirme programını tek elden yöneten Helmut Marko'nun ardından takım, genç pilot yapısını yeniden şekillendiriyor.

Son yıllarda akademi tarafında çalkantılı bir grafik çizen Red Bull için Lagrue transferi, pilot geliştirme programında yepyeni ve güçlü bir sayfanın açılmasını temsil ediyor. Racing Bulls takımındaki iki F1 koltuğu da dahil olmak üzere Red Bull'un geniş imkanları, bundan böyle motor sporları dünyasının en saygın yetenek avcılarından birine emanet edilecek.

Belçika GP'den fotoğraflar - Pazar

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Carlos Sainz, Williams

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Franco Colapinto, Alp Disiplini

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Jacques Villeneuve padok'a geliyor.

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andy Stevenson, Aston Martin F1 Takımı Spor Direktörü

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Alpine F1 Takımı’nın pit şeridi mesajı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Franco Colapinto, Alp Disiplini

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Pierre Gasly, Alpine

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Carlos Sainz, Williams

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Takımı, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Pazar
Formula 1
50
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