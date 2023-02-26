Red Bull: "Üç günlük test bizim için çok iyi geçti"

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Sergio Perez, testlerin son gününde 1:30.305'lik bir zaman turu kaydetti ve en hızlı isim olmayı başardı.

Böylelikle Red Bull, üç günlük testleri zirvede tamamlarken, hem tek tur hem de yarış temposu anlamında çok iyi göründü.

Avusturyalı ekip aynı zamanda neredeyse hiç dayanıklılık sorunu yaşamayarak, bu alanda da dikkatleri üzerine çekti.

Testin ardından konuşan Perez, "Testler çok yoğun geçti çünkü çok kısaydı."

"Bu yüzden mümkün olduğunca etkili şekilde çalışmak son derece önemliydi. Görevlerle oldukça iyi baş ettik ve yeni aracımızı iyi şekilde hazırladık."

"Bahreyn'de test yapmak kolay değil, garajdan her çıktığınızda pistin durumu değişiyor, ayrıca asfalt çok aşındırıcı ve genel koşullarda dengesiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak bugün elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok çalıştık, çeşitli ayarları ve farklı lastiklerin nasıl çalıştığını analiz ettik."

"Herhangi bir sorun olmadan çok sayıda tur attık ve aracın dayanıklılığının çok iyi bir seviyede olduğunu gördük."

"Takım Milton Keynes'teki fabrikada iyi bir iş çıkardı, iyi bir araç hazırladı fakat bu çalışmanın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Aracımızın ne kadar hızlı olduğunu önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz, çünkü testlerde gerçek bir tablo elde etmek zor oluyor." dedi.

Baş yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ise şunları ekledi: "Herhangi bir sorun yaşamadığımız, bir başka başarılı test günü daha oldu."

"Sergio, hem sıralama modunda hem de sezon hazırlığı için önemli olan yarışla benzer şartlarda aracın neler yapabileceğini görmeye çalışmak gibi pek çok farklı test yaptı."

"Şimdi takım olarak toplanan tüm bilgileri analiz etmek için birkaç günlük süremiz olacak."

"Pistte geçirdiğimiz üç günlük çalışma olumlu geçti fakat her zaman eklenecek şeyler vardır."

"Kalan sürede, daha da iyi bir araca sahip olmak için çalışmaya devam edeceğiz."