Sainz, Britanya GP'sinin ardından eşi görülmemiş bir ceza aldı

Yarışın 46. turunda Max Verstappen'in Stowe virajındaki kazası sonrası yarışa güvenlik aracı dahil oldu ve Silverstone'daki son altı tur bu koşullar altında tamamlandı. Yarışı Ferrari pilotu Charles Leclerc kazanırken, eski takım arkadaşı Carlos Sainz için hafta sonu oldukça kötü bir şekilde sona erdi.

Damalı bayrağı 12. sırada gören İspanyol pilot, yarıştan saatler sonra açıklanan kararın ardından 17. sıraya geriledi ve klasmanda bir tur geride gösterildi.

Ceza, yarışın sondan bir önceki turunda yaşanan bir olaydan kaynaklandı. Kurallar gereği tur yiyen bazı pilotlara güvenlik aracını geçme izni verildi ve Sainz da bunu yapan isimlerden biri oldu. Ancak Williams, yarış kontrolünün yayımladığı 'tur yiyen araçlar Güvenlik Aracı'nı geçebilir' mesajında Sainz'ın aracının yer almadığını fark edemedi. Bu nedenle bulunduğu pozisyonda kalması gerekirken, Sainz turunu geri aldı.

Böylece Sainz'ın, Formula 1 tarihinde yarış sonucuna bir tur cezası eklenerek cezalandırılan ilk pilot olduğu belirtiliyor.

FIA'nın hakem raporunda şu ifadeler yer aldı: "Hakemler takım temsilcisini dinledi ve konumlandırma sistemi verileri, video kayıtları, zamanlama verileri ile araç içi kamera görüntülerini inceledi."

"55 numaralı araç pit yoluna girerken ilk güvenlik aracı çizgisinde tur yemiş durumdaydı. Ancak Silverstone'un pist ve pit yolu düzeninin kendine özgü yapısı nedeniyle, turun sonunda çizgiyi geçtiğinde geçici olarak turunu geri almış durumdaydı. Bu sırada güvenlik aracının piste çıkmasının ardından ikinci kez güvenlik aracı çizgisini geçmiş oldu."

"Dolayısıyla 55 numaralı araç, Madde B5.13.4 c) kapsamında tur yiyen araç statüsünde değildi ve 'tur yiyen araçlar artık güvenlik aracını geçebilir' mesajı yayımlandığında güvenlik aracını geçme hakkına sahip değildi."

"Buna rağmen 55 numaralı araç, yarış kontrolünün bu mesajını yayımlamasının ardından turunu geri aldı. Hakemler ayrıca, pit stopunu tamamladıktan sonra piste döndüğünde 55 numaralı aracın yeniden tur yemiş durumda olduğunu tespit etti."

"Bu etkinlikteki sıra dışı pist düzeni göz önüne alındığında, yaşanan olaylar zincirinin takımın kafa karışıklığı yaşamasına neden olabileceğini anlıyoruz."

"Bununla birlikte takım temsilcisi iki hata yaptıklarını kabul etti. İlk olarak, Madde B5.13.4 c) kapsamında ilgili referans noktasında 55 numaralı aracın tur yemiş bir araç olmadığını fark edemediler."

"İkinci olarak ise, güvenlik aracını geçmesine izin verilen araçları belirten yarış kontrolü mesajında 55 numaralı aracın yer almadığını gözden kaçırdılar. Takım temsilcisi, hakları olmamasına rağmen yanlışlıkla bir tur kazandıklarını kabul etti."

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images