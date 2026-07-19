Vowles: "Geçen yıl araçtaki sorunları fark ettiğimde aradığım ilk kişi Sainz'dı"

2025 sezonu öncesinde pilot pazarının en çok talep gören isimlerinden biri olan Carlos Sainz, uzun vadeli projeye inanarak Williams'a katılmıştı. Ancak takımın kış döneminde yaşadığı geliştirme gecikmeleri, pilotların güvenini korumayı daha da önemli hale getirdi.

Takım patronu James Vowles'a göre bunun en önemli yolu, takım içinde yaşanan sorunları kamuoyuna yansımadan önce ilk olarak pilotlarla paylaşmak.

Vowles, şunları söyledi: "İlk adım, her ilişkide olduğu gibi şeffaflık."

"Geçen yıl ekim ayında ilk sorun işaretlerini görmeye başladığımızda ilk aradığım kişi Carlos'tu."

"İkinci aradığım kişi ise Alex'ti. Elbette bunun özel bir anlamı yok, sadece arama sırası böyleydi."

"Onların nelerin iyi gittiğini, nelerin yanlış olduğunu ve bunları düzeltmek için neler yaptığımızı herkes öğrenmeden önce eksiksiz şekilde bilmelerini istiyorum."

"Böyle bir şeffaflık güven oluşturur. Güveni zedeleyen şey ise bir şeyleri saklamaktır."

"'Her şeyi doğru yapamadık ama bunun sonucunda neleri değiştirdiğimizi size göstereceğim. İşte yaptığımız değişiklikler ve izlediğimiz yol.' diyebilmeniz gerekiyor."

Vowles, Williams'ın sürücülerini yalnızca otomobili kullanan kişiler olarak görmediğini de vurguladı.

"İkinci önemli nokta ise şu; Carlos'un söyleyeceği 40 kelime ya da Alex'in söyleyeceği 40 kelime, benim ekibe yarım saat konuşmamdan çok daha etkili."

"Onlara doğru ortamı sağladığınızda inanılmaz liderler oluyorlar."

"Carlos'un da söylediği gibi, Williams'ta oluşturduğumuz yapı sayesinde sürücüler aracı nasıl daha hızlı hale getireceğimiz, nasıl gelişeceğimiz ve nasıl daha iyi bir takım olacağımız konusunda doğrudan katkı sağlayabiliyor."

"Günümüzde birçok takım hâlâ pilotlara sadece 'Git ve aracı sür.' şeklinde yaklaşıyor. Ama Williams'ta işler böyle yürümüyor. Biz birlikte mücadele eden tek bir ekibiz. Yapılacak çok iş var ama bunu başarabilecekleri net bir yol haritamız da var."

Carlos Sainz, Williams Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images