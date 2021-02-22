Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor

Öncelikle yeni sezon hedefleri ve lansman hazırlıklarından bahseden Vasseur, “Sezonun bu kısmı her zaman çok heyecan verici, kesinlikle duygu yüklü bir süreç çünkü 1 aydır aracı hazırlıyoruz ve artık onu pist üstünde görmeye çok yaklaştık."

"Geçen hafta aracı başarılı bir şekilde ilk defa çalıştırdık, yani artık hazırız. Griddeki her takım şu anda büyük beklentilere sahip: tüm takımlar kış arasında iyi bir iş çıkardıklarını ve ilk yarışta iyi bir pozisyona sahip olacaklarını düşünüyor. Okula döndüğünüz ilk gün gibi.” dedi.

Vasseur sonrasında yoğun 2020 sezonu ve kısa süren kış arasına değindi: “2020, pandeminin sebep olduğu bölünmeler dolayısıyla çok garip bir sezon oldu. 17 yarış yapabilmek için herkesin büyük bir çaba göstermesi gerekti: Formula 1, FIA ve takımlar bunu başararak çok iyi bir iş çıkardı."

"Öte yandan beş ayda 17 yarış gerçekleştirdiğimiz için sezon çok geç bir şekilde, Aralık ayının ortasında Abu Dhabi’de tamamlandı. Şu anda ancak 2 ay geçti ve piste geri dönmeye hazırız, bu da kış arasının çok kısa olduğu ve dolayısıyla çok yoğun geçtiği manasına geliyor."

"Günün sonunda aracın büyük bir kısmını taşımış olsak da geliştirmeler ve rüzgar tüneli testleri konusunda büyük planlarımız vardı.”

Vasseur, her ne kadar 2020 aracının büyük bir kısmı bu seneki araca taşınmış olsa da, kısa kış arası ve aerodinami paketinde yapılan değişiklikler sebebiyle, sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fransız takım patronu, “2021’de bir önceki senenin aracıyla aynı felsefeye sahip bir araçla yarışacağız fakat aerodinami paketi konusunda yeni kurallar tanıtıldı. Bu da tekrardan rüzgar tüneline dönmemizi ve aracı bu yeni kurallara göre geliştirmemizi gerektirdi."

"Fakat yapmamız gereken değişiklikler 2022 için planlananların yanında hiç kalır. 2022’de araç felsefesi konusunda büyük bir değişiklik olacak ve bu da, takımların 2022 projesine sezonun henüz başlarında odaklanması gerekeceği manasına geliyor.” dedi.

Pandemi sebebiyle büyük teknik kural değişikliği 2022 yılına ertelenmiş olsa da, bütçe kısıtlaması bu sene itibariyle devreye girdi. Bu konu hakkındaki fikirlerini paylaşan takım patronu, “Takımımız bu sene devreye giren bütçe kısıtlamasından pek etkilenmeyecek - büyük takımların bu durumda daha çok zorlanmasını bekliyorum."

"Bütçe konusunda rahat olduğumuzu söyleyebilirim fakat yine de harcamalarımızı çok verimli bir şekilde yapmalıyız: artık sporumuzun anahtar kelimesi verimlilik olacak.” dedi.

2020 yılında takım ile anlaşmaya varan PKN Orlen, 2021 sezonunda da Alfa Romeo'nun isim sponsoru olmaya devam edecek. Geçen seneki sponsorların büyük bir çoğunluğu bu sene de İsviçreli takımla çalışmaya devam etse de, yollarını ayırmaya karar veren birkaç marka oldu.

Vasseur, pandeminin etkisine rağmen, ayrılan sponsorların yerine yenilerinin geldiğini söyledi. Fransız takım patronunun konu hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi: “2020 elbette sporumuz için genel anlamda zor bir sezondu, fakat tüm dünya ve ekonomi için de öyleydi."

"Günün sonunda ortaklarımızın çoğu bizimle devam etme kararı aldığı ve takımla sözleşmelerini uzattığı için gurur duyulacak bir konumdayız. Bu, bu ilişkinin markalara kattığı değerin ve takım ve sponsorlar arasındaki geniş işbirliğinin gösterilmesi adına iyi bir örnek."

"2021 için yeni sponsorlarla anlaştığımızı duyurmaktan da mutluluk duyuyorum: bu, büyük markaların projemize güvendiğini gösteriyor ve biz de onlarla bu iyimserliği paylaşıyoruz.”

Takımın 2021 için kendisine koyduğu pist üstü ve dışındaki hedefleri aktaran Vasseur, “Takımın temel aldığı felsefenin aynı kaldığını düşünüyorum - yarın bugünkünden daha iyi bir iş çıkarmalıyız."

"Geçen sezonu sekizinci sırada tamamladık, dolayısıyla 2021’de daha iyi bir sonuç almayı hedeflemeliyiz. Bunun için de her departmanımızda gelişme göstermeliyiz, hem pist üstünde hem de genel merkezde.” dedi.

Alfa Romeo takım patronu son olarak, 2019'dan beri aynı sürücü dizilimiyle devam etmenin takıma kattığı faydalardan ve Antonio ve Kimi'nin bir ekip olarak güçlü yönlerinden bahsetti.

Vasseur, “F1’de takım ve sürücüler arasındaki işbirliği çok önemli ve bu, sürücülerin de ötesindeki bir konu. Birlikte iyi çalışan ve ilerleme göstermesi için takıma yardımda bulunan sürücülere ihtiyacınız var: Kimi ve Antonio’yla iyi bir dizilime sahibiz."

"Onlar birbirini tamamlayan iyi birer sürücü ve çok pozitif ve üretken bir ilişkiye sahipler – hem kendi aralarında hem de takımla. Birlikte 3 yıl geçirdikten sonra birbirimizi iyi tanıyoruz: sürücülerin tam olarak ne istediğini biliyoruz, hem araç içinde hem de dışında."

"Ve bu, ilerleme göstermeye devam etmemiz konusunda bize çok yardımcı olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.