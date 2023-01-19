Resmi: Giovinazzi ve Shwartzman, 2023'te Ferrari'nin yedek pilotları olacak
Perşembe günü Ferrari, 2023 Formula 1 sezonu için yedek ve gelişim sürücülerini açıkladı: Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman, yedek pilotluk görevini üstlenirken, Antonio Fuoco ve Davide Rigon da simülatörde görev alacak.
Motorsport.com'un geçen hafta duyurduğu üzere Ferrari, 2023 için Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'ı yedek pilot olarak seçti.
Giovinazzi, Alfa Romeo'da geçirdiği birkaç yıllık dönemin ardından 2022'de koltuksuz kalmış ve 2023'te spora dönmeyi hedeflemişti. Ancak istediği koltuğu bulamadı ve yeni sezonda WEC'in Hypercar sınıfında Ferrari için yarışacak.
İtalyan sürücü, bu görevini, Ferrari yedek pilotluğuyla birleştirecek ve yarışta olmadığı hafta sonlarında, F1 padokunda yer alacak.
İkinci yedek pilot ise Ferrari'nin genç sürücü programında yetişen ve geçen yıl gelişim pilotluğu yapan Robert Shwartzman olacak.
Rus sürücü, 2023 yılında 296 GT3 ile GT World Challenge Europe'ta mücadele edecek.
Sadece yarışlara hazırlık için değil, araç gelişimi için de önemli olan simülatör çalışmalarını ise iki isim üstlenecek: Antonio Fuoco ve Davide Rigon.
Alakalı video
Aston Martin, F1 kurallarında 2023 aracında kullandığı "bazı boşluklar" bulmuş!
Mercedes W14 FIA homologasyon testlerinin son aşamasında, ilk şasi oluşturulmaya başlandı
Son Haberler
Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?
Haas patronu Gunther Steiner, Daniel Ricciardo yerine Nico Hulkenberg'e teklif götürmelerinin sebeplerini açıkladı.
Leclerc: "2022'deki başarısızlıklar beni çok daha olgunlaştırdı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'de yaşadığı şeylerin ardından kendisini artık çok daha olgun hissettiğini söyledi.
Aston Martin: "Alonso şimdiden gelişmesi gereken alanları belirledi"
Aston Martin'den Eric Blandin, Fernando Alonso'nun Abu Dhabi testinde kendilerine geliştirmeleri gereken alanları belirleme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.
Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.