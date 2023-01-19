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Resmi: Giovinazzi ve Shwartzman, 2023'te Ferrari'nin yedek pilotları olacak

Perşembe günü Ferrari, 2023 Formula 1 sezonu için yedek ve gelişim sürücülerini açıkladı: Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman, yedek pilotluk görevini üstlenirken, Antonio Fuoco ve Davide Rigon da simülatörde görev alacak.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: Giovinazzi ve Shwartzman, 2023'te Ferrari'nin yedek pilotları olacak
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Motorsport.com'un geçen hafta duyurduğu üzere Ferrari, 2023 için Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'ı yedek pilot olarak seçti.

Giovinazzi, Alfa Romeo'da geçirdiği birkaç yıllık dönemin ardından 2022'de koltuksuz kalmış ve 2023'te spora dönmeyi hedeflemişti. Ancak istediği koltuğu bulamadı ve yeni sezonda WEC'in Hypercar sınıfında Ferrari için yarışacak.

İtalyan sürücü, bu görevini, Ferrari yedek pilotluğuyla birleştirecek ve yarışta olmadığı hafta sonlarında, F1 padokunda yer alacak.

İkinci yedek pilot ise Ferrari'nin genç sürücü programında yetişen ve geçen yıl gelişim pilotluğu yapan Robert Shwartzman olacak.

Rus sürücü, 2023 yılında 296 GT3 ile GT World Challenge Europe'ta mücadele edecek.

Sadece yarışlara hazırlık için değil, araç gelişimi için de önemli olan simülatör çalışmalarını ise iki isim üstlenecek: Antonio Fuoco ve Davide Rigon.

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