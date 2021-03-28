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Formula 1 / Analiz

Düşük taban eğimi konseptini 2 saniye geriye atan faktörler

Ekleyen:
, Editör

Formula 1’in yeni aero kurallarının her zaman rekabetçi düzeni sarsma potansiyeline sahip olduğu öne sürülüyordu - ancak belki de çok az kişi şu anda yarattığı etkiye sahip olmasını bekliyordu.

Düşük taban eğimi konseptini 2 saniye geriye atan faktörler

Takımların şasilerini aktardığı, 2020'nin bayat bir tekrarı olma riskinin olduğu bir yılda, Bahreyn sezon açılışında görülen performans değişiklikleri oldukça dramatik oldu.

Araç tabanı, fren kanalları ve difüzör düzenlemelerindeki değişiklikler tüm ekipleri yavaşlattı, ancak bazıları diğerlerinden çok daha fazla zorlandı.

Geçen yılki Bahreyn Grand Prix'siyle bu hafta sonu atılan turlar arasında bir karşılaştırma yapıldığında, bazı ilginç eğilimler ortaya çıkıyor.

2020 ve 2021 arasındaki kayıplar şu şekilde:

Ferrari – 0.541 saniye

Alfa Romeo – 1.217 saniye

Red Bull – 1.319 saniye

AlphaTauri – 1.361 saniye

McLaren – 1.385 saniye

Alpine – 1.832 saniye

Williams – 2.022 saniye

Mercedes – 2.121 saniye

Aston Martin – 2.279 saniye

Haas – 2.338 saniye

Bu veriler ışığında 2 temel çıkarımda bulunabiliyoruz:

Birincisi, Ferrari'nin yeni motoru ve 2020'de yaşadığı sorunları açıkça çözen daha az sürüklenmeye sahip yeni aero konseptiyle bu yıl açık ara en gelişmiş takım olması.

Fakat daha önemlisi ise -özellikle bu seneki şampiyonluk mücadelesi için-, Mercedes’in büyük bir gerileme yaşamış olması.

Alman otomobil üreticisinin ana rakipleri yaklaşık 1,3 saniyelik performans kaybetmişken Mercedes, kış boyunca iki saniyeden fazla süre kaybederek müşteri takımları Williams ve Aston Martin’in kervanına katılıyor.

Bu açık kısmen Mercedes'in Cumartesi günü bahsettiği motor güç kaybı sorunlarından kaynaklanıyor, ancak artık düşük taban eğimine sahip araçların yeni kuralların hayata geçirilmesinden en sert şekilde etkilendiğine dair çok az şüphe var.

Mercedes ve Aston Martin’in kullandığı düşük taban eğimi felsefesi, difüzörün -bu sene itibariyle yasaklanan- taban delikleri ve cepleriyle yere sıkı bir şekilde yapıştırılmasını temel aldığı için, bu konsept artık basit bir şekilde önceki sezon olduğu kadar etkili değil.

Aston Martin yüksek ve düşük taban eğimine sahip araçlar arasındaki farkın 1 saniye civarında olduğunu düşünüyor, ki bu rakam performans verileri aracılığıyla da kanıtlanıyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer konu hakkında şunları söyledi: “Düşük taban eğimine sahip araçlar, yüksek eğime sahip araçlara kıyasla 1 saniye kadar zaman kaybetmiş görünüyor.”

“Padoğa baktığınızda ve bizi örneğin Mercedes’le kıyasladığınızda, bizim bu sene geçen seneye kıyasla burada yaklaşık 0.1 saniye daha hızlı olduğumuzu görürsünüz, Fakat sonrasında bizi diğer tüm yüksek taban eğimine sahip araçlarla kıyasladığınızda onların tur başına 0.7-0.8 hatta 1 saniye daha hızlı olduklarını görürsünüz.”

Bu sorunlarla sezon boyunca yüzleşip yüzleşmeyecekleri, ya da kayıplarını telafi edip edemeyecekleri sorulduğunda Szafnauer şu cevabı verdi: “Yani şu anda büyük bir kayıp olarak görünüyor fakat bunu telafi edebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.”

“Mercedes de düşük taban eğimi kullanıyor fakat bizden hızlılar. Yani kazanılabilecek bir performans mevcut, sadece bunu bulup, aracımıza olabilecek en kısa sürede uygulamalıyız.”

Açık belirtilere rağmen yine de kaybedilen tüm zamanın araç tabanındaki değişiklikten kaynaklandığını söylemek için henüz çok erken.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Bahreyn’deki hava sıcaklığı ve yüksek yol tutuşuna sahip yüzey gibi, pistteki diğer şartların da birer faktör olabileceğini düşünüyor.

“Araç basitçe istediğimiz seviyede değil ve Bahreyn de geçen sene pek güçlü olduğumuz bişr yer değildi.”

“Gördüğüm kadarıyla bu pisti ve asfaltı Red Bull bizden daha iyi çözmüş, fakat bu kesinlikle kabul edilebilir bir bahane değil.”

“Sadece geçmiş senelerde yaptığımızı yapıp, aracı ve lastikleri anlayarak her detayı optimize etmeliyiz, böylece yeniden mücadelenin bir parçası olabiliriz.”

Sonraki yarışlar, Bahreyn’deki durumun bir istisna mı yoksa normal işleyiş mi olduğunu bizlere gösterecek.

Ancak önümüzdeki birkaç yarış için toplanan veriler, yeni kuralların kesinlikle en çok Mercedes ve Aston Martin'i etkilediğine işaret etse bile, takımların bu yıl için tasarlanan araçlardan geri dönme gibi bir seçenekleri yok.

Ayrıca, homologasyon kuralları ve taban eğimi konseptinin genel araç paketinin temelini oluşturması, takımların kısa vadede yüksek taban eğimine sahip bir versiyona geçmesinin neredeyse imkansız olduğu anlamına gelir.

Dolayısıyla hem Mercedes hem de Aston Martin, şu anda kendilerini bulundukları konumdan nasıl çıkarabileceklerini düşünüyor.

Wolff, konu hakkında son olarak şu sözleri söyledi: “Eğer: ‘Yani regülasyonlar yoluyla cezalandırıldık, bu kadar’ diyecek olursak ne yarışçı ne de savaşçı olamayız.”

“Sadece aracımızı tekrardan iyi olduğu seviyeye döndürerek rakiplerimizle mücadeleye geri dönmeliyiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing , Mercedes , Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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