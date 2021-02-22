Raikkonen: "Araçla ilgili pek çok parça değişti"

Alfa Romeo, yeni Formula 1 aracını bugün Varşova'da tanıtırken, lansman etkinliğinde yarış pilotları da hazır bulundu.

Kimi Raikkonen, lansman sonrası verdiği demeçte, şasi gelişimi dondurulsa bile araçta pek çok farklı parça olduğunu dile getirdi.

Raikkonen, "Aracı bugün tanıttık ve bir aydan kısa bir süre sonra da test edeceğiz. Yeni sezon gerçekten hızlı şekilde yaklaşıyor."

"Yeni bir aracı ilk kez görmek her zaman harikadır. Bu sezon öncesinde kurallarda bazı değişiklikler yaşandı. Bu yüzden bizi bazı belirsizlikler bekliyor. Ne şekilde gelişeceğini göreceğiz. Umarım geçen yıla göre daha iyi pozisyonlar için savaşabiliriz."

"Testler birkaç hafta içerisinde başlayacak ve o zaman güç dengesiyle ilgili ilk fikri edineceğiz. Sezonun ilk yarışında ise hangi pozisyonlar için savaştığımız belli olacak. Olmamız gereken yerde olabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Bu yıl temelde aynı araca sahip olsak da, kurallarda bazı değişiklikler yaşandı. Şasi donduruldu, ancak yeni bir motorumuz, bazı yeni parçalarımız var. Bu yüzden sahip olduğumuz bu paketin birlikte nasıl çalıştığını görmeli ve oradan ilerlemeliyiz. Bunun dışındaki hazırlıklar her yıl aynı. Yeniden başlayacak olmak güzel." dedi.

Raikkonen, bu yıl Antonio Giovinazzi ile üst üste üçüncü kez takım arkadaşı olacak.

Bu konuyla ilgili soruya 2007 dünya şampiyonu, "Antonio'yu Ferrari günlernden zaten tanıyordum. Bu, takım arkadaşı olduğumuz zaman ikimiz için de durumu kolaylaştıran bir durumdu."

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Tabii ki birlikte ne kadar çok yıl geçirirsek birbirimizi o kadar iyi tanırız. Her zaman iyi bir ilişkiye sahiptik ve birlikte iyi eğlendik. Temel hedefimiz, bu yıl bir takım olarak daha iyi sonuçlar elde etmek olacak."

"Antonio ile beraber takımı ileriye doğru götürebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz ve sezonun nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

Bu yıl testler sadece üç gün sürecek ve bu da her sürücünün sadece 1.5 güne sahip olacağı anlamına geliyor.

Raikkonen, testlerde önceliklerinin ne olacağı sorusuna, "En önemli önceliğin ne olduğunu yakın zamanda öğreneceğiz. Elbette takımın denemek istediği her zaman de çok şey var."

"Sürücüler de farklı ayarları denemek gibi şeyler yapabilirler, bu yüzden bu günlerden en iyi şekilde yararlanmak için bir iyi bir uzlaşma bulmanız gerekiyor."

"Bu yıl, sürücü başına sadece 1.5 güne sahip olacağız. Herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşamamalıyız çünkü çalışmak için pek fazla vakit kalmayacağı için yarım gün veya tam gün kaybetmeyi göze alamazsınız."

"Testler için doğru şeyleri seçmek ve bunları üç güne yaymaya çalışmak önemli olacak. İyi miktarda mesafe tamamlayabilmeyi ve haftayı olumlu hislerle kapatmayı istiyorum."