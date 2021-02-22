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Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

2022 ve sonrası için, Avustralya’nın Formula 1 ve MotoGP yarışlarının takvimdeki yerleri, kalıcı olarak değiştirilebilir.

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Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Avustralya Grand Prix Şirketi tarafından düzenlenen 2 etkinlik, genelde takvimin 2 ucunda yer alıyor. Albert Park Mart ayında F1 sezonunu açarken, Phillip Island Ekim ayında MotoGP’ye ev sahipliği yapıyor.

Fakat pandemi dolayısıyla devam eden seyahat kısıtlamaları, bu seneki F1 yarışının ertelenmesine sebep oldu. Son değişikliğe göre, Avustralya GP’sinin MotoGP yarışından 4 hafta sonra 21 Kasım tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

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AGPC patronu Andrew Westacott’a göre bu, her iki etkinliğin de zamanlaması konusunda yeniden düşünmelerine sebep olmuş.

Westacott, 2022 ve sonrası için artık 4 farklı seçenek olduğunu söylüyor. Seçeneklerden biri ise F1 ve MotoGP etkinliklerinin doğrudan yerlerinin değiştirilmesi.

Bu da her 2 etkinlik arasındaki sürenin aynı tutulması anlamına geliyor ve böylece hem etkinlik yönetimi hem de bilet satışı süregelen şekilde devam etmiş olacak. Halihazırda sürücüler, daha iyi hava koşullarında yarışmak adına Phillip Island’daki yarışın, sonbahardaki bir tarihe çekilmesini talep ediyorlardı.

Motorsport.com’a konuşan Westacott, “2022 takvimleri konusunda kesinleşen herhangi bir şey olmadığının üstünde ne kadar dursam az.”

“Formula 1 sezonunun açılışını gerçekleştirmekten her zaman zevk duyduk. Bu bize uygun ve Melbourne’un büyük etkinlikler takviminde önemli bir yere sahip.”

“Ve daha önce de söylediğim gibi, Formula 1 yarışı Kasım ayında düzenleneceği için, 4 çok farklı senaryoyu değerlendirme fırsatına sahibiz.”

“Birinci seçenek her iki etkinliğin de erken bir tarihe çekilmesi, Şubat ya da Mart gibi. Bir diğeri her ikisinin de geç bir tarihe ertelenmesi, Ekim veya Kasım gibi. 3. seçenek geleneksel şekilde F1’in başta, MotoGP’nin ise sonda düzenlenmesi. Son olarak ise bunun tersini değerlendiriyoruz- MotoGP’yle başlayıp F1’le sonlandırmak.”

“Her 4 senaryoya karşı da çok açık fikirliyim, her birinin farklı olumlu-olumsuz yönleri ve spora kattığı fırsatları mevcut. Aynı zamanda Melbourne için de farklı değerler sunuyorlar.”

“Hepsi değerlendiriliyor ve bu senenin ortasında takvimler sonuçlandığında kararımızı vermiş olacağız.”

“Gelenekler ve yeni fırsatları değerlendirmek söz konusu olduğunda açık fikirli bir insanım. Bu konuda henüz herhangi bir karar alınmadı.” dedi.

Avustralya kapılarını dünyanın geri kalanına kapattığı için henüz her 2 yarışın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil.

Şu anda Avustralya’ya gelen tüm yabancıların 14 gün boyunca kendisini otelde karantinaya alması gerekiyor ve aşılama süreci dünya genelinde yaygınlaşmadığı sürece bu kısıtlamanın kaldırılması beklenmiyor.

Avustralya’nın kendi aşılama programı Pazartesi günü başladı ve Ekim ayında sürecin tamamlanması bekleniyor.

Melbourne’da pandemi başladığından beri düzenlenen ilk uluslararası etkinlik, bu ay gerçekleştirilen Avustralya Açık tenis turnuvası oldu. Fakat turnuvaya katılan tenisçilerin 2 hafta karantinada kalması gerekti.

Westacott, tenis turnuvasında öğrenilenler ve aşılama sürecindeki ilerlemeler ışığında, Formula 1’in Kasım ayında Melbourne’da düzenleneceği konusunda emin olduğunu söyledi.

Westacott, “Her zaman karışık bir durum, sadece tenis turnuvasına ve nasıl bir yaklaşıma sahip olduklarına bakmanız yeterli.”

“Fakat benim ve hükumetin görüşü, kademeli bir şekilde etkinlikler düzenleme konusundaki tutumumuzu geliştirmemiz ve ilerletmemiz gerektiği.”

“Artık bunu yapmak için zamanımız var ve tenisten, aşılama sürecinden, otel karantinasından ve diğer tüm sağlık temelli yaklaşımlardan öğrendiklerimizi kullanacağız. Etkinliği Kasım ayında gerçekleştirirken daha iyi bir konumda olacağız.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Editör Andrew van Leeuwen

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