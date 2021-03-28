Masi: "FIA ilk tur temasları konusunda daha katı bir tutum sergileyecek"

Ayrıca bir Grand Prix'nin herhangi bir aşamasında; fren alanında hareket etmeye veya arkadaki araca karşılık olarak yapılan geç hareketlere karşı da daha az tolerans olacak.

Son yıllarda FIA, “yarışmaya izin verilmesi” yönünde bir tutum sergiliyordu ve genelde ilk turda temas yaşanmasına göz yumarak bunları yarışın doğal bir parçası olarak nitelendiriyordu.

Fakat geçen sene Romain Grosjean’ın Bahreyn’de yaşadığı kaza ve ondan sonra doğan tartışmalar sebebiyle FIA, bu konuya daha çok odaklanacağını bildirdi.

Motorsport.com’a konuşan Masi konu hakkında şunları söyledi: “Sürücüler, takımların sportif direktörleri ve takım yöneticilerinden aldığımız bazı geri bildirimlere ve devam eden tartışmalara dayanarak, ‘yarışmaya izin ver’ prensibi altındaki tutumumuzu ilk turdaki temaslar ışığında, biraz azaltmamız gerektiğine dair bir his olduğunu söyleyebilirim.”

“Yine yarışın diğer turlarında yaşanan temaslara nazaran daha farklı bir tutum sergilenecek. Yani normaldeki tutumumuzdan daha özgür bir yaklaşım sergileyeceğiz.”

“Fakat muhtemelen geçen seneki kadar özgür davranmayacağız. Ve bu doğrudan, geçen sene sürücülerden ve takımlardan aldığımız: birazcık daha katı olmamız gerektiği yönündeki geribildirimlerden kaynaklanıyor. Diğer turlardaki ve eskisi gibi tamamen katı olmamızı istemiyorlar, fakat özgürlüğü bir tık düşürmemizi istediler.”

Masi Cuma akşamı Bahreyn’deki sürücüler toplantısında bu konuyu konuştu ve örnek olarak birçok video gösterdi. Örnek gösterilen videolar arasında Rusya’da Charles Leclerc ve Lance Stroll arasında yaşanan ve Stroll’ü yarış dışı bırakan kaza da yer alıyordu.

Masi, “Kazadan kazaya değişiyor. Geçen sene yaşananlardan birkaç örnek gösterdik, muhtemelen cezayla sonuçlanırlardı.”

“Rusya’dakini de kullandım. Mesela o, kazayla sonuçlanması muhtemel bir temasa çok iyi bir örnekti. Bu konuda sürücülerle konuştum -Cuma toplantısı öncesinde ve sonrasında da- ve herhangi bir muhalefetle karşılaşmadım. Hepsinin bu konuda bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Temelde, daha katı tutumun, ilk virajdan sonra sürücüler arasında biraz daha boşluk olduktan sonra sergilenmesi bekleniyor.

Masi, “Rusya’daki olay kesinlikle tolere edilmeyecek bir olaydı. Lance’in aracı spin attırılan araçtı, Charles’ınki de kazaya sebebiyet verendi, öyle diyebiliriz. Yani bu çok iyi bir örnekti.”

“Eğer bir grup aracın ortasındaysanız elbette neyin nerede olduğunu anlamanız çok daha zor olur. Fakat eğer 2 araç yalnız başınaysa ve biri tamamen ya da büyük oranda suçluysa, muhtemelen eskisi gibi özgürce değil de, daha yakından incelenecektir.”

“Yanlış anlamayın, her kazada olduğu gibi yine bir belirsizlik olacaktır, doğrudan şu doğru ya da şu yanlış diyemezsiniz, çünkü hiçbir 2 kaza birbirinin aynısı değildir.”

Masi ayrıca pilotlara, nelerin sınırı aştığını göstermek adına frenleme alanında yapılan geç hareketlerin olduğu videolar da gösterdi.

Masi, “Frenleme altındayken hareket etme ya da arkadaki araca karşılık olarak yapılan geç hamleler, aslında sürücülerin geçen sene boyunca gündeme getirdiği bir şeydi.”

“Bizim güvenlik açısından daha çok üstüne eğilmemiz gereken bir konu olduğunu söylüyorlardı. Ve hepsinin de istediği gibi, artık bu konuyla daha çok ilgileniyoruz.

“Örneğin geçen sene Romain (Grosjean) ve Daniel (Ricciardo) arasında Silverstone’da yaşanan olay buna bir örnek, ki o zaman buna kınama verilmişti. Bir diğeri ise Sergio (Perez) ve Pierre (Gasly) arasında Portekiz’de yaşanandı.”

“Yani hepsi, rakibe karşılık olarak ve frenleme altındayken yapılan o geç hamleler konusuna daha fazla eğilmemizi istiyorlar. Ve biz de bu konuda daha katı bir tutum sergileyeceğimizi belirttik.”

“Onlara da dediğim gibi, bazı şeyleri kesin doğru ya da kesin yanlış olarak ayırt edemiyorsunuz. Fakat adil olmak adına hepsi, ne konuştuklarını bildiklerini ve ne zaman doğru, ne zaman yanlış bir harekette bulunduklarının farkında olduklarını söyledi.” diyerek sözlerini tamamladı.