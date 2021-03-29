Binotto: "Araç beklediğimiz gibi performans gösteriyor"

Binotto öncelikle sözlerine, aracın beklentilerine kıyasla nasıl bir performans sergilediğinden bahsederek başladı: “Simülatördeki verilerimizle kıyasladığımızda iyi bir ilişki gördük, bu bizim için önemliydi, geçen sene bulunduğumuz konuma göre ilerlemek için bunun üstünde geliştirmelerde bulunmuştuk."

"Yani ilk olarak aracın beklediğimiz gibi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Nasıl bir performans sergilediği konusunda ise, 3 gün süren kış testlerinden sonra bir fikrimiz oluşmaya başlamıştı ve hiçbir şüpheye yer bırakmadan, rakiplerimize kıyasla önceki seneye göre daha iyi bir aracımız olduğunu biliyorduk."

"Gelişme gösterdiğimiz için mutluyum, fakat biraz daha zaman alacak, bunu adım adım yapmamız gerekiyor. Doğru yaklaşımın bu olduğunu düşünüyorum ve biz de bu yaklaşıma sahibiz.”

Kat edilen ilerlemenin ne kadarının araçtan ve ne kadarının yeni motordan kaynaklandığı sorulduğunda Binotto şu cevabı verdi: “Evet güç ünitesi kesinlikle gelişme gösterdi, aynı zamanda Sauber ve Haas’ın da ilerleme kat etmiş olmasından mutluyum."

"Bizim açımızdan, mümkün olan her alanda gelişme gösterdiğimizi söyleyebilirim, yani aero kesinlikle davranış biçimi açısından daha iyi."

"Daha önce veriler arasındaki ilişkiden bahsettim, fakat güç ünitesi ve genel olarak aracımız gelişme göstermeye müsaitti ve biz de geliştirdik. Yani tek tek alanlardan bahsetmiyoruz, artık tüm paketimiz daha iyi.”

Binotto'ya sonrasında yeni motorun geçen senekine kıyasla ilerleme kat etmiş olmasından rahatlayıp rahatlamadığı ve yeni motorun ne kadar güç ürettiği soruldu. İtalyan yönetici bu soruları şöyle cevapladı: “Evet kesinlikle rahatlamış hissediyorum çünkü daha iyi bir pozisyonda olabiliriz ve bu tüm takım için sağlıklı bir şey."

"Takımın sağlıklı bir durumda, sakin ve pozitif kalarak çalışması çok önemli. Ve bu benim için de önemliydi, dolayısıyla buraya geldiğimizde aracın geliştiğini ve takımın bir tür huzur içinde çalıştığını görmek, daha iyi bir yaklaşımla çalışabileceğimiz anlamına geliyordu."

"Yani bu sadece motor açısından önemli değildi, dediğim gibi: motor, şasi, lastikler, aletler, veriler arasındaki ilişki... bunların hepsi bizim için çok önemliydi ve basitçe gelişmemizdeki temel sebepti, peki bu gelişmenin ne kadar güç ünitesindeki çalışmalardan kaynaklanıyor? Bence bunu söylemek zor, çünkü rakiplerimize çok bağlı. Kesin bir değeri yok ve diğer takımların ne kadar geliştiğini de bilmiyorum, fakat sadece tüm paketi değerlendirebilirsiniz.”

Devamında takım patronu, rakiplerine kıyasla hangi alanlarda henüz geride olduklarından bahsetti: “Vardığımız sonuç, performans göstermemiz gerektiği yönünde oldu ve henüz tüm detaylara sahip değiliz fakat her alanda geride olduğumuzu düşünüyorum."

"Halen motor bakımından gerideyiz, elbette öncekinden daha az çünkü fark kapandı ve biz de yaklaşmaya devam ediyoruz. Gelecek sene yeni güç ünitesi tanıtıldığında, diğerleri arasındaki seviye standardını yakalayabileceğimizi düşünüyorum, aynı durum aero için de geçerli."

"Üst hız ve yere basma gücü açısından, tüm paketin gelişme göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Artık farklar daha da azalıyor fakat daha da önemlisi, doğru aletlerle doğru yönde ilerliyoruz ve bu da bizi gelecekte daha güçlü kılacak.”

Son olarak Ferrari'nin SF21'le podyum görebilmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiği sorulduğunda Binotto, “En üstteki takımlarla olan fark halen çok açık ve bugünkü yarışta da halen çok büyüktü, yani daha uzun bir yolumuz var fakat bu pistten piste de değişebiliyor."

"Tasarım geliştirmeleri açısından 2022 aracına odaklanacağımız için bu aracın gelişimi üstünde çok çalışmayacağız. Aynı durumun rakiplerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum, fakat bugün çıkardığımız yarışa bakınca ve az önce sürücülerden aldığım geribildirimleri değerlendirince; aracı öğrenmeye ve aracın sınırının nerede olduğunu bulmaya başladıklarını görebiliyorum ve günün sonunda karşılaştığımız sorunları çözebilir ya da aracı geliştirebiliriz."

"Yani sonraki 3-4 yarışın, aracımızın diğerlerine kıyasla gerçek performansını ve potansiyelini ilk defa ortaya çıkaracağını düşünüyorum, yani bunu bekliyor olacağız.” cevabını verdi.