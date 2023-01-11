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Formula 1 Son dakika

Giovinazzi ve Shwartzman, 2023'te Ferrari yedek pilotluğu rolünü paylaşacak

Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman, 2023 yılında Ferrari Formula 1 takımında yedek pilotluk görevini paylaşacaklar.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Giovinazzi ve Shwartzman, 2023'te Ferrari yedek pilotluğu rolünü paylaşacak
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Bu yıl F1'e geri dönme şansını kaçıran Giovinazzi, yeni sezonda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında Ferrari ile yarışacak.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre spor otomobil programı ve Le Mans'a dönüş Giovinazzi'nin yeni yıldaki odak noktası olsa da, Ferrari'nin F1'deki yedek pilotu olmaya devam edecek.

Giovinazzi, 2021 sonunda Alfa Romeo'daki koltuğunu kaybetmesinin ardından geçen yıl Ferrari'nin yedek pilotu olmuştu.

İtalyan sürücü, 2022 sonuna kadar bu görevi, Ferrari ile bağlarını koparan ve Mercedes'in yedek pilotu olan Haas pilotu Mick Schumacher ile paylaştı.

Giovinazzi, 2023'te Schumacher'in Haas'taki yerini almak için çekişiyordu, ancak sonbahar aylarında şansı azaldı ve nihayetinde koltuk Nico Hulkenberg'e gitti.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

Giovinazzi de bunun üzerine İtalyan üreticiyle görüşerek, WEC'in Hypercar sınıfında yarışmak için anlaşma imzaladı.

2023'teki yedi WEC ayağından dördü F1 hafta sonlarıyla çakışıyor ve Giovinazzi'nin olmadığı haftalarda yedek pilotluk görevini Shwartzman üstlenecek. Bunlar Cidde, Bakü, Silverstone ve Interlagos olacak.

Shwartzman, Formula 2'de geçirdiği iki sezonun ardından 2022'yi Ferrari'nin test ve gelişim pilotu olarak geçirdi, düzenli testler yaptı ve iki antrenman seansında piste çıktı. Ayrıca Abu Dabi'deki sezon sonu testinde F1-75 aracının direksiyonuna geçti.

İsrail lisansıyla yarışan Rus sürücü, bu yıl başka serilerde yer almayı planlıyor.

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