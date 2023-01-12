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Formula 1 Son dakika

Ferrari, Fiorano'da üç günlük test düzenleyecek

Scuderia Ferrari, sürücülerin "paslanmasını engellemek amacıyla" bu ay SF-21 ile özel bir test gerçekleştirecek. Üç günlük bu teste yarış pilotlarının yanı sıra yedek pilotlar katılacak.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari, Fiorano'da üç günlük test düzenleyecek
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Ferrari, bir yandan 2023 F1 aracının montajına devam ederken, bir yandan da sportif hazırlıklar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda takımın yarış pilotları için özel program hazırlandı.

Tıpkı son yıllarda olduğu gibi Ferrari, yeni sezon öncesinde kendi pisti Fiorano'da üç günlük özel bir test gerçekleştirecek ve bu teste Charles Leclerc, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman katılacak.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Erik Junius

Yeni sezonda Ferrari'nin yarış koltuğunda olacak Sainz ve Leclerc, üzerlerindeki pası atma amacıyla birer gün sürüş yapacaklar.

Test, 2021 Ferrari SF-21 aracıyla gerçekleştirilecek ve bundan ötürü büyük bir kısıtlama bulunmuyor.

Testin son gününde ise yeni sezonda takımın yedek pilotluk görevini paylaşacak olan Giovinazzi ve Shwartzman sürüş yapacak.

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