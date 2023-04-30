Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Tsunoda yarışa de Vries'in iki sıra önünde başladı fakat ikinci virajdan çıkarken Hollandalı pilot öne geçti.

Japon sürücü daha sonra 3. virajda dış tarafta kaldı fakat çıkışta de Vries çizgisini değiştirince, takım arkadaşının ön kanadına çarptı.

De Vries herhangi bir hasar almadan devam ederken, Tsunoda kanadın sol tarafını kaybetti ve hemen takıma pite girmesi gerektiğini söyledi.

Fakat ilk yüksek hızlı bölümde, aracını sağ taraftaki duvara çarptı. Sağ arka tekerlek parçalandı ve ardından lastik yerinden çıktı.

Tsunoda'ya lastik değişimi için pite dönmesi söylendi ancak Tsunoda sert bir darbe aldığı için devam edebileceğini düşünmüyordu.

Pite güvenli şekilde geri döndü ve hızlı bir görsel incelemenin ardından kendisine "aracın iyi olduğu" söylendi.

Ancak pitten ayrılır ayrılmaz araç yan yattı, ki bu da süspansiyonun ciddi bir hasar aldığını gösteriyordu. Sonuç olarak bir tur daha attı ve yarıştan çekildi.

Tsunoda, "Bir sürücü beni duvara çarpmaya zorladı."

"Bir sürücüyle temasım oldu ve ön kanadımı kaybettim. Ön kanadın tamamen hasar gördüğünü tam olarak fark edemedim, sonrasında [viraja] girer girmez ön tarafta hiç yol tutuşum yoktu." dedi.

Suçlunun kim olduğunu teyit etmesi istendiğinde, "Bunu burada söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu arada De Vries takım arkadaşı için yer bıraktığı konusunda ısrar etti.

"3. virajda yan yanaydık. O dış taraftaydı ve bir araçlık yer vardı, ben biraz öndeydim, sanırım temas da burada oldu."

"Sağ arka tarafıma dokunmuş olmalı. Görünüşe göre, ikimiz için de yeterli yer yoktu."

Tsunoda'nın hayal kırıklığına rağmen, bir takım sözcüsü iki sürücü arasında herhangi bir sorun olmadığında ısrar etti.

Faenza merkezli ekip Tsunoda'nın aracını güvenli olmayan şekilde piste çıkardığı için 5000 € para cezasına çarptırıldı.

Tsunoda, hasarın hemen belli olmadığını söylüyor.

"Doğru değildi fakat bir lastik takıp, hasar olup olmadığını görmeye çalıştık. Hasar görünmezdi, dışarıdan baktılar ve herhangi bir hasar görmediler, belki de bu yüzden beni gönderdiler. Belli ki hasar vardı, bilemiyorum."

"Bu gerçekten sinir bozucu çünkü özellikle dünden itibaren burası bizim için fırsatlarla dolu bir yer olmuştu. Şimdiye kadar sprint [yarışlarında] iyi günler geçiremedim."

"Başladığım yer göz önüne alındığında puanlara odaklanmamıştım. Benim için lastik aşınmasının ne durumda olduğunu görmek için gerçekten iyi bir fırsattı, bu yüzden benim için büyük bir kayıp oldu."