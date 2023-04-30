Marko: "Verstappen aldığı hasar nedeniyle hızını koruyamadı"

Cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında Sergio Perez, Charles Leclerc'i geçerek galibiyete uzanmayı başarırken, Max Verstappen üçüncü oldu.

Hollandalı pilot, George Russell ile savaşırken ikili arasında temas yaşanmış ve bunun üzerine Red Bull pilotunun sidepodu kırılmıştı.

Bu kırık, Verstappen'in yarış içindeki temposunu düşürdü ve Helmut Marko'ya göre, daha iyi bir sonuç almasını da engelledi.

Marko, ORF'ye verdiği demeçte, "Gördüğüm kadarıyla Max'in aracı açıkça hasar gördü. Bu nedenle hızını koruyamadı."

"Takımdakiler başlangıçta [hasar açısından] hiçbir şey görmedi, ancak görüntüler hasar olduğunu açıkça gösterdi."

"Sonuç olarak, lastikler Checo'nunkilere kıyasla çok daha fazla ısındı."

"Bu aynı zamanda aracın yol tutuş anlamında darbe aldığını gösteriyor. Zaman turu denemesinde, yani zorladığında lastiklere aşırı yüklendiğini görebilirsiniz."

"Fakat birinci ve üçüncü olduk, yani sorun değil." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in hasar almasına rağmen rekabetçi olması ve Leclerc üzerinde baskı kurabilmesi Pazar günkü yarış öncesinde Marko'ya umut veriyor.

"Bu, yarış temposu açısından yine iyi olduğumuzu gösteriyor."

"Yarışta sıralama turlarına göre daha iyiyiz ve ana yarışın mesafesi daha uzun olacak. Tüm bunlar bizim avantajımıza olacaktır. Ayrıca, yarın Ferrari'nin bugün yaptığı gibi yeni orta lastikle başlayacağız."

"Bu da güvenlik aracı olması durumunda onlara yedek lastik bırakmıyor. Dolayısıyla lastik durumu açısından da daha iyi bir konumda olmalıyız."