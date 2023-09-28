De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"
Nyck de Vries, gelecek sezon Formula E'ye dönmeye hazırlanırken Formula 1'de geçirdiği dönemden edindiği deneyim ve dersleri 'unutmayacağını' söyledi.
Bu yıla AlphaTauri'de başlayan Nyck de Vries, sezon ortasında takımdan gönderildi ve bir anda kendisini koltuksuz buldu. Fakat çarşamba günü Mahindra Racing ile anlaştığını açıklamasının ardından yeni sezonda Formula E'ye dönecek.
Red Bull'un alt takımıyla sadece 10 F1 yarışına katılan De Vries, puansız geçen sürecin ardından Temmuz ayında koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybetmişti.
De Vries, Motorsport.com'a verdiği özel demeçte, bu yılın başlarında F1'de yaşadığı zorlukları unutmaya çalışıp çalışmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu unutmakla ilgili bir durum değil."
"Bence bu, her bir dönemi hayatınızın farklı evreleri ve aşamaları olarak görmekle alakalı. Şimdi benim için tanıdık bir ortamda çok heyecan verici bir proje olan yeni bir bölüme başlıyorum."
"Bu da beni heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor."
"Bana göre her birey hayatının farklı aşamalarından geçer ve deneyimlediğiniz her şey sizi olduğunuz kişi haline getirir; bir insan olarak kendinizi sonuna kadar geliştirmeye devam edersiniz."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Son yıllarda yaşadıklarımın hatta tüm hayatım boyunca yaşadıklarımın beni bugün olduğum kişi yaptığına inanıyorum."
"Yolculuğumuza devam ediyoruz ve başlamak üzere olduğum bu yeni bölüm için gerçekten heyecanlıyım."
28 yaşındaki Hollandalı pilot, daha önce Mercedes ile Formula E'de şampiyon olmuştu.
Mahindra COO'su Frederic Bertrand, de Vries'in yeteneklerinden övgüyle bahsetti.
Bertrand, "Üst düzey bir takım olan Mercedes ile çalışma deneyimine sahip."
"Benim için bu çok önemli bir şey çünkü üst düzey bir takım olmanın ne anlama geldiği konusundaki anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Sezon öncesi testleri 23 Ekim'de Valencia'da başlayacak ve şampiyonanın ilk yarışı da 13 Ocak'ta Mexico City'de gerçekleştirilecek.
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