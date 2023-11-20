Resmi: De Vries, 2024'te Toyota ile WEC'te yarışacak

De Vries, 2019/20 sezonda WEC'in LMP2 sınıfında Racing Team Nederland ile mücadele etmişti. Ana sınıftaki ilk tam sezonuna ise #7 Toyota GR010 HYBRID ile çıkacak. Hollandalı pilotun takım arkadaşlarının Kamui Kobayashi ve Mike Conway olacağı duyuruldu.

#8 Toyota'da Ryo Hirakawa, Brendon Hartley ve Sebastien Buemi ise üst üste ikinci şampiyonluklarının ardından 2024 yılında #8 Toyota'yı kullanmaya devam edecekler.

De Vries'in aslında 2023 için Toyota ile anlaşma imzaladığı ancak AlphaTauri'den gelen teklifle "kontratındaki bir maddenin" devreye girerek, Hollandalı pilotun F1'e geçişine izin verdiği de ortaya çıktı.

Bu yıl F1'de beklentilerin altında kalan De Vries, sezon ortasından seriden ayrıldı ve Mahindra ile Formula E'ye geçeceğini duyurdu.

Motorsport.com Eylül ayında de Vries'in Lopez'in yerini almak üzere Toyota ile anlaşmak üzere olduğunu zaten öğrenmişti.

Anlaşma kapsamında De Vries, gelecek yıl hem Formula E hem de WEC'te yarışacak.

De Vries, "Dayanıklılık yarışlarına döneceğim için çok heyecanlıyım fakat Toyota Gazoo Racing ile geri dönmek daha da heyecan verici."

"Dayanıklılık yarışları her zaman keyif aldığım bir alan oldu ve şu anda inanılmaz bir ivmeye sahipler."

"Birkaç yıldır takım içerisinde farklı bir roldeydim ancak hiç yarışma şansım olmadı, bu yüzden şimdi zamanın gelmiş olması harika. Takıma bana olan destekleri ve inançları için teşekkür etmek istiyorum."

"7 numaralı aracı hem Mike hem de Kamui ile paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her ikisi de çok şey başarmış çok yetenekli sürücüler ve harika bir takım olacağımızdan şüphem yok." dedi.

Diğer tarafta Jose Maria Lopez, yeni sezonda Toyota'ya ait Lexus markası ile LMGT3 sınıfında yer alacak.

Lopez, 2024 için yarışması planlanan iki Lexus RC F GT3'ten birini kullanacak; kadronun geri kalanı daha sonra açıklanacak.