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Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

McLaren pilotu Oscar Piastri, 10. olduğu sprint yarışının ardından kendisini iyi hissettiğini söylüyor.

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Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

McLaren, sprint yarışında puan almayı başaramadı fakat Oscar Piastri, gösterdiği iyi performansla pazar günkü yarış için umut verdi.

Yarışı 10. bitiren Piastri, "Sprint yarışında 10. olduğum için memnunum."

"Bu hafta sonu kendimi nasıl hissettiğimi göz önüne aldığımda sprint yarışını tamamlayabildiğim için mutluyum."

"Bugün öğrenecek çok şey vardı ve yarınki Grand Prix'de bize gerçekten yardımcı olacak turları atmak güzeldi."

"Topladığımız verilere bakacağız, iyi bir uyku çekeceğiz ve yarına hazırlanacağız."

Lando Norris ise yumuşak lastik kumarının tutmamasıyla geriye düştü.

"Bugün bizim için harika bir Sprint yarışı olmadı. Biraz kumar oynadık ve yumuşak lastiklerin biraz daha uzun süre dayanacağını düşündük ama maalesef dayanmadı."

"Pit stop yapmak zorunda kaldım ve bu kadar kısa bir yarışta bunu telafi edemezsiniz."

"Dolayısıyla, bugün doğru karar değildi ama lastikler hakkında çok şey öğrendik, bu da bizi yarın için daha iyi bir konuma getiriyor ve önceliğimiz de bu."

"Şimdi tüm odağımız Grand Prix üzerinde."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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