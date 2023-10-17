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2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu

2024 Formula E sezonunda mücadele edecek tüm sürücüler netleşmiş durumda. Gelin bu isimlere bir göz atalım.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayınlandı
Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro leads Roberto Merhi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Yeni Formula E sezonunda toplam 11 takım ve 22 sürücü yer alacak. Bugün itibariyle tüm koltuklar dolmuş durumda.

AlphaTauri ile yaşadığı kısa Formula 1 macerasının ardından Nyck de Vries, önümüzdeki yıl Formula E padoğuna geri dönecek.

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu kazanan Hollandalı pilot önümüzdeki yıl, son yıllarda zor günler geçiren Mahindra takımı için yarışacak. Takım arkadaşı ise uzun zaman sonra takım değiştiren Edoardo Mortara olacak.

Envision Jaguar, yeni sezon için Robin FrijnS ve Sebastien Buemi kadrosuyla mücadele edecek.

Jaguar'da Mitch Evans'ın yeni takım arkadaşı Nick Cassidy olurken, Andretti'de Jake Dennis ve Norman Nato ikilisi mücadele edecek.

Porsche fabrika takımında Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa yer alırken, DS Penske'de Stoffel Vandoorne ve Jean Eric Vergne mücadele ediyor.

Maserati yeni sezon için Maximilian Günther ve Jehan Daruvala ile anlaştı. Nissan ise Sacha Fenestraz ve Oliver Rowland kadrosuyla mücadele ediyor.

McLaren, Formula E'deki ikinci yılı için Jake Hughes'ün yanına Sam Bird'ü getirdi. NIO 33'te Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum yer alırken, Abt yeni sezon için Lucas di Grassi ve Nico Müller gibi tecrübeli isimleri seçti.

Yeni sezonda griddeki tek çaylak Daruvala olurken, seride uzun yıllar geçiren André Lotterer artık gridin bir parçası olmayacak.

Formula E'de yeni sezonda 13 Ocak'ta Meksika'da başlayacak.

2024 Formula E gridi

Mahindra Mahindra

Netherlands Nyck de Vries

Switzerland Edoardo Mortara
Envision Jaguar

Netherlands Robin Frijns

Switzerland Sebastien Buemi
Jaguar Jaguar

New Zealand Mitch Evans

New Zealand Nick Cassidy
Andretti Porsche

United Kingdom Jake Dennis

France Norman Nato
Porsche Porsche

Germany Pascal Wehrlein

Portugal Antonio Felix da Costa
DS Penske Stellantis

Belgium Stoffel Vandoorne

France Jean-Eric Vergne
Maserati Stellantis

Germany Maximillian Gunther

India Jehan Daruvala
Nissan Nissan

France Sacha Fenestraz

United Kingdom Oliver Rowland
McLaren Nissan

United Kingdom Jake Hughes

United Kingdom Sam Bird
NIO 33 NIO 33

Brazil Sergio Sette Camara

United Kingdom Dan Ticktum
Abt  Mahindra

Brazil Lucas di Grassi

Switzerland Nico Muller
Takım Güç ünitesi Sürücüler

 

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