2024 Formula E gridinde yer alacak sürücüler belli oldu
2024 Formula E sezonunda mücadele edecek tüm sürücüler netleşmiş durumda. Gelin bu isimlere bir göz atalım.
Yeni Formula E sezonunda toplam 11 takım ve 22 sürücü yer alacak. Bugün itibariyle tüm koltuklar dolmuş durumda.
AlphaTauri ile yaşadığı kısa Formula 1 macerasının ardından Nyck de Vries, önümüzdeki yıl Formula E padoğuna geri dönecek.
2020-2021 sezonunda şampiyonluğu kazanan Hollandalı pilot önümüzdeki yıl, son yıllarda zor günler geçiren Mahindra takımı için yarışacak. Takım arkadaşı ise uzun zaman sonra takım değiştiren Edoardo Mortara olacak.
Envision Jaguar, yeni sezon için Robin FrijnS ve Sebastien Buemi kadrosuyla mücadele edecek.
Jaguar'da Mitch Evans'ın yeni takım arkadaşı Nick Cassidy olurken, Andretti'de Jake Dennis ve Norman Nato ikilisi mücadele edecek.
Porsche fabrika takımında Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa yer alırken, DS Penske'de Stoffel Vandoorne ve Jean Eric Vergne mücadele ediyor.
Maserati yeni sezon için Maximilian Günther ve Jehan Daruvala ile anlaştı. Nissan ise Sacha Fenestraz ve Oliver Rowland kadrosuyla mücadele ediyor.
McLaren, Formula E'deki ikinci yılı için Jake Hughes'ün yanına Sam Bird'ü getirdi. NIO 33'te Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum yer alırken, Abt yeni sezon için Lucas di Grassi ve Nico Müller gibi tecrübeli isimleri seçti.
Yeni sezonda griddeki tek çaylak Daruvala olurken, seride uzun yıllar geçiren André Lotterer artık gridin bir parçası olmayacak.
Formula E'de yeni sezonda 13 Ocak'ta Meksika'da başlayacak.
2024 Formula E gridi
|Mahindra
|Mahindra
|
Nyck de Vries
Edoardo Mortara
|Envision
|Jaguar
|
Robin Frijns
Sebastien Buemi
|Jaguar
|Jaguar
|
Mitch Evans
Nick Cassidy
|Andretti
|Porsche
|
Jake Dennis
Norman Nato
|Porsche
|Porsche
|
Pascal Wehrlein
Antonio Felix da Costa
|DS Penske
|Stellantis
|
Stoffel Vandoorne
Jean-Eric Vergne
|Maserati
|Stellantis
|
Maximillian Gunther
Jehan Daruvala
|Nissan
|Nissan
|
Sacha Fenestraz
Oliver Rowland
|McLaren
|Nissan
|
Jake Hughes
Sam Bird
|NIO 33
|NIO 33
|
Sergio Sette Camara
Dan Ticktum
|Abt
|Mahindra
|
Lucas di Grassi
Nico Muller
|Takım
|Güç ünitesi
|Sürücüler
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