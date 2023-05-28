Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"
AlphaTauri, Nyck de Vries'e daha iyi bir performans sergilemesi için biraz daha zaman tanıyacak.
Nyck de Vries, 2023 Formula 1 sezonunun ilk beş yarışında pek de iyi bir performans sergileyemedi.
Hollandalı pilot genel olarak AlphaTauri'den takım arkadaşı Yuki Tsunoda'dan daha yavaş kaldı ve ayrıca bir dizi hata da yaptı.
De Vries'e kendini geliştirmesi için iki yarış (Monako ve İspanya) daha verileceği, aksi takdirde F1'deki koltuğunu kaybedeceği konuşuluyor.
İddiaya göre koltuk yüksek bir ihtimalle Liam Lawson'a gidecek.
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, De Vries'e herhangi bir süre tanımadıklarını fakat performansını artırmaktan başka çaresi de olmadığını söyledi.
Tost, "Verilmiş herhangi bir yarış sayısı yok."
"Önemli olan Monako'da iyi bir hafta sonu geçirmesi. Aynı şey Barselona için de geçerli. Orası iyi bildiği ilk pist olacak."
"Umarım aracımız orada iyi çalışır. Ondan sonra geleceğe daha net bakacağız."
Red Bull şefi Helmut Marko da Tost'un sözlerini doğruluyor.
"Daha iyi performans göstermeye başlamalı. Her şey bundan ibaret. Eğer bunu başarırsa, ortada problem kalmayacak."
"Bir karar alınmış olsaydı, bunu çoktan yapmış olurduk. Sarı kart ya da ültimatom söz konusu değil ama artık iyi performans göstermesi gerekiyor. Bu bir gerçek."
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