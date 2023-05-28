Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'daki sel felaketinden dolayı Imola'da yarışamayan F1 padoğu, sezonun 6. yarışı için "takvimin göz bebeği" olan Monako'ya geldi.

Ünlü misafirleri, hareketli sosyal hayatı, meşhur marinası ve kumarhaneleri ile pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip olan Monako GP'si bugün gerçekleştirildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış raporu

Yarış öncesinde gridde Max Verstappen ilk sıradaydı. Sıralama turlarındaki muazzam performansıyla pole pozisyonuna yerleşen Hollandalı ilk cepten start aldı.

Sıralama turlarında harika bir performans ortaya koyan bir başka isim olan Fernando Alonso ise Verstappen'in 7 metre kadar arkasında ikinci cepte yer alıyordu.

Üçüncü sırada normalde Charles Leclerc'in olması gerekiyordu ancak Monakolu pilot, sıralama turlarının son bölümünde McLaren pilotu Lando Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.

Bu da Alpine pilotu Esteban Ocon'un üçüncü, Carlos Sainz'ın dördüncü ve Lewis Hamilton'ın da beşinci sıraya yükseldiği anlamına geldi.

Ayrıca hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerinde Pazar günü yağmurlu bir yarış görebileceğimiz söyleniyordu ancak startta yağmur görmedik.

Yarış öncesinde herkes startı heyecanla bekliyordu zira Monako'da önünüzdeki pilotu geçmek için en büyük şans belki de startta elinize geliyor. Özellikle de ön tarafta Verstappen ile Alonso'nun neler yapacağı merak ediliyordu.

Bahsettiğimiz gibi hava koşulları sürüş için idealdi, yağmur yoktu ve formasyon turunun da tamamlanmasıyla 20 pilot gride yerleşti.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 78 turluk mücadele başladı ve ön tarafta oldukça sakin bir start izledik. İlk 10'da kimse sıra kazanamadı ve sıralama aynı kaldı. Arkalarda bazı pilotlar ufak temaslar yaşadılar. Meşhur Fairmont Virajı'na gelinirken Alexander Albon ile Lance Stroll arasında temas yaşandı.

Nico Hulkenberg ise Logan Sargeant ile temas yaşadı. Hulkenberg bu temastan dolayı 5 saniye ceza aldı. Arkadaki pilotları bu dar bölümde çarpışan araba oynadılar ama ciddi hasar alan veya yarışa vedan biri olmadı.

İlk turun sonunda Perez, Hulkenberg ve Guanyu Zhou'nun pite geldiğini gördük. Bu üç pilot da sert lastiklere geçtiler.

Perez'in aracında hasar yoktu ve bu tamamen stratejik bir karardı. Meksikalı pilot bu hamlesiyle teorik olarak yarış sonuna gidebilirdi ve ayrıca temiz havaya çıkmış oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ön tarafta ise Verstappen, Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell, Tsunoda, Norris ilk 10'u vardı ve ilk turu bu sıralamayla tamamladık.

Monte Carlo caddelerinde ilk 10 tur oldukça sakin geçti. Verstappen ile Alonso, Ocon'dan koptular ve önde rahatlardı.

Dördüncü sıradaki Sainz ise Ocon'a fazlasıyla yaklaşmıştı ve Ferrari pilotu, 11. turda tünelin çıkışında içeriden dalmak istedi ancak frenlemeyi istediği gibi ayarlayamadı ve Fransız pilotun arkasına çarparak aracının ön kanadına hasar verdi.

Sainz, ön kanadına hasar alsa da 4. sırada yoluna devam edebildi. Ocon'un aracı da iyiydi ama Fransız pilot lastik patlatmadığı için şanslıydı.

20. tura geldiğimizde ilk 12 aynı şekilde devam ediyordu. Verstappen, Alonso'yla arasındaki farkı 10 saniye bandına getirmişti. Ocon ise Alonso'nun 16 saniye kadar arkasındaydı ve ön gruptan tamamen kopmuştu.

Ocon'un arkasında ise Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell, Tsunoda ve Norris ilk 10'u tamamlıyordu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

30. tura geldiğimizde Verstappen artık gerideki pilotları turlamaya başladı ve takım arkadaşı Perez de dahil olmak üzere birkaç pilotu turladı.

32. tura geldiğimizde ise ön tarafta ilk pit stop'u gördük: Lewis Hamilton pite gelerek sert lastiğe geçti. 33. turda ise 3. sıradaki Ocon pite geldi ve biraz da yavaş bir pit stopla piste geri döndü.

34. turda ise Carlos Sainz pite geldi ve Ocon'un arkasında piste geri döndü. Böylelikle Ocon yavaş pit-stop'a rağmen sırasını korumuş oldu.

Sainz, Ocon'un arkasında çıkmasının ardından Ferrari stratejine oldukça sinirlendi ve radyodan takıma bağırdı.

35. turda ise arka tarafta Sergio Perez ön kanadını kırdı. Yarışın başından bu yana daha yavaş araçların arasında kalan Perez, Magnussen'le temas yaşayarak ön kanadını kırdı ve ön kanadını değiştirmek için pite geldi.

Takım arkadaşından tur yemiş olan Perez, böylelikle yarıştan tamamen kopmuş oldu.

Yarışın orta noktasına Verstappen ve Alonso yoluna ilk iki sırada devam ediyordu. Henüz pite gelmemiş olan Leclerc, Gasly, Russell üçlüsü ilk 5'i tamamlıyordu.

Pitlerini yapmış olan Ocon, Sainz ve Hamilton ise onların arkasındaydı.

Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki turlarda Leclerc, Gasly ve Russell üçlüsü de pite geldi. Böylelikle yeniden Verstappen, Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Russell ilk 8'i oluştu.

Yarışın ilk turlarından itibaren pilotlara son 20 turda yağmur gelebileceği bilgisi de veriliyordu. Nitekim 51. tura geldiğimizde de ilk sektörde ufak yağmur damlacıkları görmeye başladık ve yağmur sonraki turlarda giderek şiddetlenmeye başladı.

Özellikle ilk sektörde yer hızlıca ıslandı ve pilotlar tünele kadar olan ilk bölümde ciddi anlamda yavaşlamak zorunda kaldılar. Tam bu esnada Sainz, üçüncü sıradaki Ocon'a yine çok yaklaştı ve onu zorlamaya başladı.

Üçüncü sektör kuruydu, ilk sektör ise ıslaktı. Bu da pilotların işini zorlaştırıyordu. İlk damlalardan bir iki tur sonra arkalarda Stroll ve Bottas geçiş lastiklerini takmıştı bile.

Artık pilotlar kuru lastiklerle pistte durulamıyordu ve Sainz, 5. virajda pistten uçtu! Bariyerlerle ufak bir temas yaşayan Sainz, birkaç sıra kaybetse de yoluna devam edebildi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, spins Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz'ın dışarı uçtuğu turda Alonso, Verstappen, Ocon, Hamilton, Russell, Gasly pite gelerek geçiş lastiklerini taktılar.

Ferrari pilotları kuru zemin lastikleriyle pistte patinaj gösteresi yapa yapa pite geldiler ve geçiş lastiklerine biraz daha geç geçtiler.

Ferrariler pit stop yaparken, bu sefer de pitten çıkmış olan Russell 5. virajda dışarda uçtu ve İngiliz pilot, piste dönerken ise tur yemiş olan Perez ile temas yaşadı! Russell, piste tehlikeli bir şekilde piste döndüğünden 5 saniye zaman cezası aldı.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sonrasında ise Perez yüzme havuzu şikanında aracı kaybederek bariyerlere çarptı ve bir kez daha pite gelerek ön kanadını değiştirdi.

Lance Stroll ise Fairmont Virajı'nda ve sonraki virajda duvara çarpmasının ardından yarışa veda etti.

Ferrari'nin de pit stop yapmasıyla 56. tura geldiğimizde Magnussen hariç herkes geçiş lastiklerine geçmişti. Monako'da yağmur geç geldi ama etkisini bir anda gösterdi ve 5 turda inanılmaz etki yarattı.

Yağmur lastiklerine geçilmesinin ardından Verstappen, Alonso, Ocon, Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly, Sainz, Tsunoda, Norris ilk 10'u oluştu.

Bu noktadan sonra damalı bayrağa kadar herkes daha tedbirli oldu ve Verstappen, en yakın rakibinin 26 saniye kadar önünde zafere ulaştı ve Monako'daki 2. galibiyetini aldı.

Startta hata yapmayan ve yarışı mükemmel yöneten Hollandalı pilot, takım arkadaşının puan alamadığı bu yarışı kazanarak şampiyonadaki puan avantajını da 39'a yükseltti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso hatasız bir sürüşle ikinci sırayı aldı. İspanyol sürücü, böylelikle 6. yarışta 5. kez podyuma çıkmış oldu ve bu sezonki en iyi sonucunu aldı.

Alpine'de Esteban Ocon ise üçüncü başladığı yarışta zaman zaman baskı altında kalsa da hata yapmadı ve podyumu tamamladı. Fransız pilot böylelikle kariyerinin 3. podyumuna ulaştı.

Mercedes'te Lewis Hamilton, Carlos Sainz'ın hata yaparak gerilemesiyle dördüncü sıraya yükselmişti ve yarışı da burada bitirdi.

Russell ise arkasındaki Leclerc'le arasındaki farkı 5 saniyeden fazla tutmayı başardı ve ilk 5'i tamamladı.

Ferrari'de Charles Leclerc özellikle yağmur lastiklerine geçtikten sonra Russell'ın temposuna ayak uyduramadı ve 6. sırada finiş gördü. Pierre Gasly ise onu takip etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Yarışın ilk bölümünde 3. sıra için Ocon'u zorlayan Sainz, yağmur altında hata yapmasının ardından 4. sırasını kaybetti ve damalı bayrağı 8. sırada gördü.

McLaren pilotları ise ilk 10'u tamamladı: Norris dokuzuncu, Piastri onuncu sırayı aldı. Valtteri Bottas 11. sırayı alırken; Nyck de Vries, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Perez, Nico Hulkenberg ve Logan Sargeant ise damalı bayrağı geçen diğer isimler oldular.

Lance Stroll ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayamadı.

2023 Formula 1 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: