Perez: “Verstappen ile aramda insanların düşündüğünden daha büyük bir saygı var"
Sergio Perez, Red Bull Racing'deki atmosferin insanların düşünden daha iyi olduğunu ve Max Verstappen'le arasında problem olmadığını belirtti.
Max Verstappen ve Sergio Perez arasındaki ilişki, Brezilya Grand Prix'sinde yaşanan olay nedeniyle zaten bozulmuştu.
Interlagos'ta Verstappen şampiyonluğu garantilemiş, Perez ise Charles Leclerc ile şampiyona ikinciliği için mücadele ediyordu. Meksikalı sürücü bu nedenle fazladan birkaç puan alabilmek için Verstappen'den kendisine yol vermesini istedi fakat Hollandalı pilot bunu yapmayı reddetti.
Ardından ikili arasında gerilim yaşandı ve zaman zaman gündeme gelmeye devam etti.
Cidde'deki en hızlı tur olayının ardından Verstappen ve Perez arasındaki ilişki bir kez daha tartışıldı.
Fakat Perez, "Birbirimize insanların düşündüğünden çok daha fazla saygı duyuyoruz."
"Perde arkasında, takım içinde harika bir atmosfer var. Garajın her iki tarafı arasında da büyük bir saygı var. Bence ikimiz de neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilecek kadar olgunuz."
"Durum böyle olduğu sürece herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum."
"Şu anda kimse Max'ten daha iyi durumda değil, bundan şüphem yok. Takımla ve araçla birlikte, kesinlikle yenilmesi en zor sürücü o."
"Bu yüzden her hafta sonu en yüksek seviyeme ulaşmak adına elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor."
"Son iki yılda çok geliştim. Referans olarak Max'e sahip olmanız sizi kesinlikle daha iyi bir sürücü yapıyor. İçinizdeki her şeyi dışarı çıkarıyor."
"Buna ek olarak, araçla ve takımla daha uyumlu hissediyorum."
"Artık araçla hangi yöne gidebileceğimi biliyorum. Bu iyi bir adım oldu." dedi.
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