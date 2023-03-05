Hulkenberg: "Sıralama turları iyi geçti fakat yarış zor olacak"

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Bu yıl Formula 1 gridine Haas ile geri dönen Nico Hülkenberg 2023 Formula 1 sezonunun ilk sıralama turlarında 10. olmayı başardı.

Alman pilot üçüncü bölümde sadece bir tur attı ancak pist limitlerini aşmasından ötürü bu tur iptal edildi.

Bugün uzun süre sonra ilk yarışına çıkacak olan Hulkenberg, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Hem mutlu hem de memnunum."

"Bugün sadece Cumartesi ve her şey yarın ne yapacağımıza bağlı fakat iyi bir sıralama turları geçirmek güzel."

"Bu sıralama turlarını değerlendireceğim ve bundan ders çıkaracağım fakat Pazar günü bizi gerçekten çok zor bir yarış bekliyor."

"Tek turda kesinlikle mücadelenin içindeyiz. Aradaki farklar küçük olsa da rekabetçiyiz. Bu aynı zamanda sürücünün turları nasıl attığına da bağlı. Ancak yarış tamamen farklı."

"Ne olursa olsun, yarışın nasıl geçeceğini merak ediyorum." dedi.

Hülkenberg 3. bölümde sadece bir tur attı çünkü elinde lastik kalmamıştı.

"Sadece bir set yumuşak lastiğimiz vardı, bu yüzden tek şansım buydu."

"İşler orada pek iyi gitmese de, bunun moralimi bozmasına izin vermeyeceğim."

"İyi iş çıkardığımı düşünüyorum - hızımdan ve turlarımdan memnunum."

Kevin Magnussen ise trafik nedeniyle ilk bölümde elendi.

"İkinci denememde, son virajda trafiğe yakalandım."

"Sonuçlar çok yakındı ve ikinci bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdım. Biraz şanssızdım ama yarış yarın yapılacak."

"Ben de pazar günü daha iyi performans göstermeye çalışacağım."

"Yapacak çok işimiz var ve yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz