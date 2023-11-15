Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Helmut Marko, Las Vegas Formula 1 Grand Prix'sine "kendini kanıtlaması için" bir şans verilmesi gerektiğine inanıyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, gridde

Las Vegas Formula 1 yarışını çevreleyen heyecan çok büyük; pist bölgenin en işlek ve önemli yerine kurulmuş durumda. Bunun için milyonlarca dolar harcandı ve hafta boyunca devam edecek pek çok etkinlik planlanıyor.

Yine de yarışa yönelik pek çok eleştiri mevcut. Örneğin, F1'in eğlenceyle çok fazla meşgul olduğu ve bunun spora zarar verdiği yönünde görüşler var.

Helmut Marko ise eleştiri yapmadan önce neler olacağını görmek istiyor.

Marko, OE24'e şöyle konuştu: "Her şey çok yeni. Lojistik çok farklı, padoğa ulaşım farklı."

"Ayrıca kimse düşük sıcaklıkların etkisinin ne olacağını bilmiyor."

"Hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak, ki bu yıl hiçbir yarış bu kadar soğuk olmamıştı"

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

"Pist yeni ve bu sıcaklıkla ilgili hiç deneyimimiz yok. Bunlar ayar bulma konusunda epey yeni şartlar."

"Üstelik tüm bu uzun düzlüklerin etkisinin ne olacağını da merak ediyorum. Başka seriler olmayacağı için şartlar sürekli değişecek."

"Yine de tüm bu cazibeye bir şans vermek gerekiyor. Önce bekleyip, neler oalcağını görmek gerekiyor. Sonrasında durumu değerlendiririz."

Marko, kalan iki yarışı da kazanmak istediklerini söyledi.

"Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz. Bunun için tam gaz çalışıyoruz."

"Ayrıca Checo'nun da şampiyonada ikinci olmasını istiyoruz ve Hamilton'a karşı sahip olduğu 32 puanlık fark yeterli olmalı."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alfa Romeo: "Las Vegas, şampiyonada yukarı çıkmak için bize fırsat verebilir"
Sonraki haber Golf turnuvasını kazanan Sainz, kupayı kırdı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

Formula 1
Las Vegas GP

Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor Norris, Las Vegas'ta podyumlarına devam etmek istiyor

De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı"

De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı"

Formula 1
Las Vegas GP

De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı" De la Rosa: "Sürücüler Las Vegas'ta sorun yaşamamalı"

Daha fazlası
Helmut Marko
Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Formula 1

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım" Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Formula 1
Brezilya GP

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor" Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Formula 1
Brezilya GP

Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull, Las Vegas'ta özel renk düzeniyle yarışacak

Red Bull, Las Vegas'ta özel renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Las Vegas GP

Red Bull, Las Vegas'ta özel renk düzeniyle yarışacak Red Bull, Las Vegas'ta özel renk düzeniyle yarışacak

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

Formula 1

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz" Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

Son Haberler

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

F1 Formula 1

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol