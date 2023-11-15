Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"
Helmut Marko, Las Vegas Formula 1 Grand Prix'sine "kendini kanıtlaması için" bir şans verilmesi gerektiğine inanıyor.
Las Vegas Formula 1 yarışını çevreleyen heyecan çok büyük; pist bölgenin en işlek ve önemli yerine kurulmuş durumda. Bunun için milyonlarca dolar harcandı ve hafta boyunca devam edecek pek çok etkinlik planlanıyor.
Yine de yarışa yönelik pek çok eleştiri mevcut. Örneğin, F1'in eğlenceyle çok fazla meşgul olduğu ve bunun spora zarar verdiği yönünde görüşler var.
Helmut Marko ise eleştiri yapmadan önce neler olacağını görmek istiyor.
Marko, OE24'e şöyle konuştu: "Her şey çok yeni. Lojistik çok farklı, padoğa ulaşım farklı."
"Ayrıca kimse düşük sıcaklıkların etkisinin ne olacağını bilmiyor."
"Hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak, ki bu yıl hiçbir yarış bu kadar soğuk olmamıştı"
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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"Pist yeni ve bu sıcaklıkla ilgili hiç deneyimimiz yok. Bunlar ayar bulma konusunda epey yeni şartlar."
"Üstelik tüm bu uzun düzlüklerin etkisinin ne olacağını da merak ediyorum. Başka seriler olmayacağı için şartlar sürekli değişecek."
"Yine de tüm bu cazibeye bir şans vermek gerekiyor. Önce bekleyip, neler oalcağını görmek gerekiyor. Sonrasında durumu değerlendiririz."
Marko, kalan iki yarışı da kazanmak istediklerini söyledi.
"Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz. Bunun için tam gaz çalışıyoruz."
"Ayrıca Checo'nun da şampiyonada ikinci olmasını istiyoruz ve Hamilton'a karşı sahip olduğu 32 puanlık fark yeterli olmalı."
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