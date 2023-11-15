Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Helmut Marko, Formula 1'de Red Bull Racing ve AlphaTauri için kimin yarışacağına ve hangi genç sürücülerin Red Bull Racing'in genç sürücü programına katılacağına karar veriyor.

Şu anda 80 yaşında olan eski pilot, iyi performans gösteremeyenlere karşı sert tavırlarıyla biliniyor.

Son kurban Dennis Hauger oldu; Büyük umutlarla programa katılan Hauger, 2023 sonunda programdan resmen ayrılacak.

Marko, "Formula 2'deki ikinci yılı ve aldığı sonuçlara bakın ya da sonuç alamamasına mı demeliydim?" demişti.

Max Verstappen de 2014 yılında Marko tarafından programa alınmıştı. Avusturyalı pilot, Verstappen'in Norisring'deki F3 performansını görmesinin ardından kendisini programa katmak için yoğun çaba harcadı.

O Verstappen son üç yılda Red Bull ile şampiyonluk kazandı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Marko'nun son transferi 19 yaşındaki Oliver Goethe oldu. Alman pilot 2022'de Euroformula Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Marko, OE24'e yaptığı açıklamada "İyi bir ismi var ve iyi bir adam."

"Londra ve Monte Carlo'da yaşayan bir Alman. Testlerde hızlıydı. Gelecek yıl Formula 3'te kendini kanıtlamak zorunda olacak." dedi.

Goethe, F1 ikonu Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya, F2 pilotları Isack Hadjar ve Ayumu Iwasa'ya ek olarak Liam Lawson gibi deneyimli bir isimle çalışacak.

Marko, buna rağmen yeni bir Max Verstappen bulmanın kolay olmayacağının farkında.

Marko, "Vettel ve Verstappen'i diğerlerinden ayıran cesaretin aynısına sahip olabilir."

"Fakat ben yeni bir Verstappen aramayı çoktan bıraktım, öyle biri yok."

"Gelecekte yarış kazanabilecek birini bulursam mutlu olacağım." dedi.