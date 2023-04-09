Alpine yaz arasından önce 0.6 saniye kazanmayı hedefliyor
Auto Motor und Sport, Alpine'in yaz arasından önce yapacağı güncellemelerle 0.6 saniye gelişebileceğini düşünüyor.
Alpine, Melbourne'de çok güçlü bir tempoya sahipti fakat Pierre Gasly ve Esteban Ocon, kırmızı bayrak sonrası yeniden başlangıçta temas ederek yarış dışı kaldılar.
Kırmızı bayraktan önce Gasly beşinci sıradaydı ve Ferrari'den Carlos Sainz ile Aston Martin'den Lance Stroll ile benzer tempoda gidiyordu.
Otmar Szafnauer, Auto Motor und Sport'a "Bunun nedenini anlamak zorundayız çünkü bir önceki yarışa kıyasla araç neredeyse hiç değişmedi."
"Belki de ayarları mükemmel şekilde doğru yaptık ya da enerji yönetimi açısından ilerleme kaydettik." dedi.
İddiaya göre Enstone merkezli ekip, yaz arasından önce 0.6 saniye ilerleme kaydetmelerini sağlayacak birkaç büyük güncelleme planlıyor.
Ayrıca Alpine, A523'e düzenli olarak küçük güncellemeler de getirecek. Bir bakıma geçen yılla aynı plana sahipler.
Eğer her şey plana uygun giderse, Alpine ilk büyük adımı Imola'da atacak ve araç 0.3 saniye gelişecek.
Takım şimdi odak noktasının bir kısmını parça stokuna ayırmış durumda çünkü iki araç da Melbourne'de büyük hasar aldı.
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