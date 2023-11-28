Marko: "Bu puan farkının tek sebebi rakiplerimizin istikrarsız olması"

2023 Formula 1 sezonu resmi olarak sona erdi ve Red Bull Racing için tarihi bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Takım, RB19 ile Singapur hariç katıldığı tüm yarışları kazandı.

Helmut Marko, bunun hayallerinin ötesine geçtiğini söyledi ve aradaki büyük farkı kısmen rakiplerine bağladı.

Marko, "Tüm bunları başarmanın mümkün olduğunu düşünmezdim. Beklentilerimizi tamamen aştık."

"Gelecek yıl mücadele daha sıkı olacak. Bu yıl rakiplerimiz için ana sorun istikrarlı olmamalarıydı."

"Bir hafta Mercedes en büyük rakibimizdi, öbür hafta sonu Ferrari, sonra McLaren ya da Aston Martin. Bu yüzden puan açısından fark çok büyüktü."

"Çünkü Max hep sabit kaldı. Sürekli bir şeyler yaptı." dedi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Marko'ya göre Verstappen, Abu Dabi'de çok daha hızlı gidebilirdi.

"Bir noktada ona pit stop için en az 12 saniyelik bir farka ihtiyacımız olduğunu söyledik."

"Max'e bunu söylediğimizde aniden tek turda bir saniye daha hızlı gitti. Bu çok kolay oldu, lastikleri parçalamadı ve elinde daha ne kadar tempo olduğunu gösterdi."

Sonuç olarak, Verstappen 2023 sezonunda %86,36'lık bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

Marko'ya göre bunlar Verstappen'in bir daha kaybetmeyeceği rekorlar.

"Bir sezonda 19 yarış kazanmak, bence Formula 1'de sonsuza dek devam edecek bir rekor. Gelecekte hiçbir takım veya sürücünün aynı başarıyı yakalayabileceğini düşünmüyorum."

Fakat Verstappen, yarışlar artınca bu rekorların kırılacağını söylemişti.

Hollandalı pilot, "2030'da sezon başına 30 yarışa çıkarsak, elbette ne olacağını asla bilemezsiniz. O zaman artık burada olmayacağım!" demişti.

Verstappen'in yorumuyla ilgili Marko, "Hayır, o zaman bile bunun olacağına inanmıyorum." dedi.