Kayıt Ol
Önceki / Canlı anlatım: Monako GP Sonraki / Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Cumartesi günkü heyecan verici sıralama seansının, Monaco Grand Prix'sinin neden Formula 1 takviminde kalması gerektiğini açıkça gösterdiği görüşünde.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Monako'daki sıralama turları epey çılgınca geçerken, son anlarda Esteban Ocon, Fernando Alonso, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in öne çıktığı heyecan verici bir pole savaşı vardı. 

Verstappen, pole pozisyonunu alabilmek adına muhteşem bir son sektör atarken, birkaç kez bariyerlere sürttüğünü kabul etti.

Alonso da 2012 Almanya'dan bu yana ilk pole pozisyonunu almak adına, çok fazla risk aldığını söylüyordu.

Monako, çok dar bir yapıya sahip olmasından ötürü genellikle pazar günleri sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapıyor ve pistin takvimde kalmasını istemeyen ya da yenilenmesini isteyen çok fazla isim var.

Bugün yine sıkıcı bir yarış olma ihtimali devam ediyor ancak Alnoso'ya göre Monako, her zaman takvimin bir parçası olmalı.

Alonso, "Burada turun adrenalin seviyesi gerçekten çok yüksek ve -böyle güneşli bir günde- TV görüntüleri veya aracın içerisindeki hissiyat açısından gerçekten eşsiz bir yer."

"Geçen yıl bile, Monako'nun gelecekte takvimde olmayabileceği konuşulduğunda, bu kulağa doğru gelmiyordu. Bence her zaman takvimde olmak zorunda." dedi.

Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen ise  Monako'nun virajlı ve affetmeyen hızlı doğasının, kendisini hiçbir yerde olmadığı kadar heyecanlandırdığını söyledi.

Verstappen, "Araca her bindiğinizde, özellikle de sıralama turlarındayken kalp atış hızınız muhtemelen diğer pistlere göre biraz daha yüksek oluyor."

"Çünkü küçük yanlış değerlendirme ya da başka bir şey yaptığınızda kendinizi duvarda buluyorsunuz."

"Yarıştığımız tüm cadde pistleri arasında, en zor sıralama turları bu ve araca atladığınızda bunu hissediyorsunuz. Adrenalin dolusunuz ve kalp atış hızınız diğer sıralamalara göre daha yüksek oluyor." dedi.

2021 ve 2022'de pole pozisyonunu alan Monakolu Leclerc de cumartesi günkü şovun pazar gününü telafi ettiği görüşünde.

"Yarış günü evet, geçiş anlamında en heyecan verici yarış değil ama Cumartesi günü inanılmaz."

"Bir sıralama turundaki his ise çok güzel. Takvimdeki başka hiçbir yere benzemiyor."

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: Monako GP

Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu

Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu

Formula 1
Monako GP

Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu Vasseur, Sainz'ın hayal kırıklığına rağmen Ferrari'nin stratejisini savundu

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

Formula 1

F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Formula 1

Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Formula 1
Monako GP

Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum" Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Formula 1

Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var" Montoya: "Alonso hep iyiydi, şimdi sadece iyi bir aracı var"

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Formula 1

Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor" Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Formula 1
Monako GP

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Aston Martin, galibiyet için umutlu

Aston Martin, galibiyet için umutlu

Formula 1
Monako GP

Aston Martin, galibiyet için umutlu Aston Martin, galibiyet için umutlu

Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"

Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"

Formula 1
Monako GP

Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir" Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"

Son Haberler

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

F1 Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

F1 Formula 1
Monako GP

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Indy IndyCar
Indy 500

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

F1 Formula 1
Monako GP

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP
Franco Nugnes

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol