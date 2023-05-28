Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Monako'daki sıralama turları epey çılgınca geçerken, son anlarda Esteban Ocon, Fernando Alonso, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in öne çıktığı heyecan verici bir pole savaşı vardı.

Verstappen, pole pozisyonunu alabilmek adına muhteşem bir son sektör atarken, birkaç kez bariyerlere sürttüğünü kabul etti.

Alonso da 2012 Almanya'dan bu yana ilk pole pozisyonunu almak adına, çok fazla risk aldığını söylüyordu.

Monako, çok dar bir yapıya sahip olmasından ötürü genellikle pazar günleri sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapıyor ve pistin takvimde kalmasını istemeyen ya da yenilenmesini isteyen çok fazla isim var.

Bugün yine sıkıcı bir yarış olma ihtimali devam ediyor ancak Alnoso'ya göre Monako, her zaman takvimin bir parçası olmalı.

Alonso, "Burada turun adrenalin seviyesi gerçekten çok yüksek ve -böyle güneşli bir günde- TV görüntüleri veya aracın içerisindeki hissiyat açısından gerçekten eşsiz bir yer."

"Geçen yıl bile, Monako'nun gelecekte takvimde olmayabileceği konuşulduğunda, bu kulağa doğru gelmiyordu. Bence her zaman takvimde olmak zorunda." dedi.

Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen ise Monako'nun virajlı ve affetmeyen hızlı doğasının, kendisini hiçbir yerde olmadığı kadar heyecanlandırdığını söyledi.

Verstappen, "Araca her bindiğinizde, özellikle de sıralama turlarındayken kalp atış hızınız muhtemelen diğer pistlere göre biraz daha yüksek oluyor."

"Çünkü küçük yanlış değerlendirme ya da başka bir şey yaptığınızda kendinizi duvarda buluyorsunuz."

"Yarıştığımız tüm cadde pistleri arasında, en zor sıralama turları bu ve araca atladığınızda bunu hissediyorsunuz. Adrenalin dolusunuz ve kalp atış hızınız diğer sıralamalara göre daha yüksek oluyor." dedi.

2021 ve 2022'de pole pozisyonunu alan Monakolu Leclerc de cumartesi günkü şovun pazar gününü telafi ettiği görüşünde.

"Yarış günü evet, geçiş anlamında en heyecan verici yarış değil ama Cumartesi günü inanılmaz."

"Bir sıralama turundaki his ise çok güzel. Takvimdeki başka hiçbir yere benzemiyor."