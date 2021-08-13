Tost: "2022 için AlphaTauri F1 sürücülerinin alternatifi yok"

2019 yılının ortalarında Red Bull'dan gönderilmesinin ardından Faenza merkezli ekibe geçen Gasly, 2020 İtalya Grand Prix'sini kazandı. Takım arkadaşı Tsunoda ise alt kategorilerde Red Bull ve Honda'yı etkilemesinin ardından 2021'de F1'de yarışmaya başladı.

Gasly, 2021'de şimdiye kadar harika bir performans sergilerken, neredeyse tek başına AlphaTauri'yi beşincilik mücadelesinde tutuyor. Çaylak Tsunoda ise hız ve tutarlılık arasında doğru dengeyi yakalamakta zorlandı.

Takım patronu Tost, Red Bull'un gelecek yıl takımın sürücü kadrosunu değiştirmemesini isterken, ikiliyle ilgili duyurunun yaz arasında yapılmasını umuyor.

Tost, "Evet, öyle olmasını umuyorum çünkü orada [takımda yarışabilecek] bir sürücü görmüyorum."

"Umarım gelecek yıl da Pierre ve Yuki ile birlikte yarışırız çünkü Yuki o zaman ikinci sezonuna girecek ve artık pistleri biliyor olacak."

"Sezonun ikinci yarısında Yuki'nin pistleri dahi bilmediği yerlere gideceğiz."

"Formula 2 ve Formula 3 sayesinde Avrupa'da yarıştı. Fakat biz Amerika'ya gidiyoruz ve o hiç orada yarışmadı. Onun yarışmadığı Meksika'ya gideceğiz. Onun daha önce hiç sürüş yapmadığı Sao Paulo'ya gideceğiz." dedi.

Macaristan'daki altıncılığın ardından Tsunoda, toplam puan sayısını 18'e çıkardı ve Gasly'nin 50 puanı bulunuyor. Fakat deneyimli takım arkadaşı özellikle sıralama turlarında Gasly'e büyük üstünlük kurmuş durumda ve şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında rakibini mağlup etti.

Tost, Tsunoda'nın çaylak sezonunda yaşadığı zorlukların "özel bir şey" olmadığını ve genç bir sürücüye şans verirken bunların olacağını kabul ettiklerini belirtti

Tost, "Pierre harika bir iş çıkarıyor. Yuki gelen bir çaylak ve iyi bir iş çıkarıyor. Tecrübe kazanması ve çok şey öğrenmesi gerekiyor ama bu özel bir şey değil."

"Genç sürücüler için bunun olması normal. Takıma bir çaylak geldiğinde bu riski alırsınız."

"Her iki sürücüye de yeterince güven olduğunu düşünüyorum. Yaz tatilinde sürücü kadromuzda herhangi bir değişiklik yapmak için sebep görmüyorum. Ayrıca başka bir alternatif de göremiyorum." dedi.