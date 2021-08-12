Perez'in Red Bull'a geçiş, neden farklı bir seriye geçişe benziyor?

Red Bull'a gelirken kendisine aşırı güvenen ve altındaki araçtan maksimumu almayı hedeflediğini söyleyen Perez için 2021 F1 sezonu henüz pek istediği gibi geçmedi.

Sezon öncesi testlerin azlığı, cuma günleri antrenman sürelerinin kısalması takım değiştiren tüm pilotlarda olduğu gibi Perez'i de olumsuz etkiledi.

Imola'daki yarışa ilk çizgiden başlaması ve Bakü'de yarış kazanması gibi bazı öne çıkan anlar olsa da, aynı zamanda hayal kırıklığı yaşanılan anlar da oldu.

Perez için sorun, bu işi yapabilecek kapasitede olmaması ya da ön sıra takımıyla çalışma eksikliği değil.

Perez için asıl sorun, kendisine tamamen yabancı bir felsefeye sahip araç kullanıyor olması. Bu yüzden Perez, bu sezon neredeyse farklı bir kategoride yarışıyormuş gibi hissediyor.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Bu araçta maksimum tur zamanını çıkarma ve kirli havada mücadele etme şekli, yarışların ilerleyişi geçmişte alışkın olduklarımdan çok farklı."

"Bunlara ek olarak lastiklere bakma şekli de farklı. Her aracın jant ısıtma ve soğutma gereksinimleri farklıdır. Her şey lastiklerle bağlantılı olduğu için çok özel detaylar vardır."

"Bu yüzden, dürüst olmam gerekirse farklı bir dünyadayım. Dürüst olmam gerekirse, farklı bir kategoriye geçmiş gibiyim. Burası farklı bir kategori." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Perez, büyük bir takımla yarışma konusunda yabancı değil. Meksikalı pilot, 2013'te McLaren'da yarıştığında karakterini oluşturan çok fazla ders çıkarmış ve nelerin yanlış gidebileceğini görmüştü.

Ancak Red Bull'a geçiş onun için daha zorlu oldu çünkü geçmişte alışkın olduklarından tamamen farklı yaklaşıma sahip bir araç kullanıyor ve takım bu sene şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu yüzden baş etmesi gereken baskı ve göz önünde bulunma olayı inanılmaz derecede yüksek.

Perez, "Bu devasa bir fırsat ancak aynı zamanda felsefemi çok fazla değiştirdiğimin de farkındayım."

"Tur zamanı çıkarma açısından bir takım takımdan çok farklı bir takıma geçiş yaptım. Takım değiştirmek, özellikle de şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geçiş yapmak beklediğimden daha zor oldu."

"Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda olmak harika ancak aynı zamanda bu zor bir şey çünkü şampiyonluk mücadelesi verirken, araca tam olarak adapte olamıyorsunuz. Henüz bu fırsata sahip olamadım."

"Araçta ve takımda çok fazla şey öğreniyorum. Çok farklı bir takım, motor ve araç felsefesine sahip yere geldim. Bu durumla baş etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe her şey gelişiyor ve daha iyiye gidiyor."

"Ancak bu kolay bir süreç değil ve hâlâ devam etmekte olan bir süreç. Yeni bir yapıya, Red Bull gibi bir yapıya gelmek çok büyük bir olay. Kendinizi bulmanız kolay olmuyor. Ancak oraya doğru ilerliyoruz." dedi.

Sergio Perez took his first Red Bull win in Azerbaijan. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu sene Perez'in eksikliğini yaşadığı en büyük şey zaman oldu. Perez birkaç defa açıklamalarında, her hafta sonuna farkı kapatma modunda başladığını ve hep, aracını daha hızlandırmaya çalışma hedefiyle hafta sonuna başladığını söylemişti.

Perez, "Yeni bir piste gittiğimizde hâlâ zamana ihtiyacım oluyor. Tüm cuma gününü, sıralamalarda yukarda olmak için geçiriyorum. Cuma günü bunun için zaman geçirince, aracı hazırlama konusunda çok geç kalıyoruz."

"Sonunda oraya ulaşıyoruz ancak benim bu süreci atlatmam çok fazla zaman alıyor." dedi.

Perez aynı zamanda Red Bull RB16B'nin pilot için sürüşün pek konforlu olmadığı haliyle en iyi performansını sergilediğini öğrenmiş durumda.

Max Verstappen sınırdaki bir aracı dengede tutma gücü sayesinde geçmişteki takım arkadaşları karşısında üstün olmayı başarmıştı.

Perez, "Aracın daha hızlı olduğunu söyleyebilirim ancak tur zamanı açısından maksimumu alma şekli çok farklı. Günün sonunda, tüm F1 araçları birbirine yaklaştılar ancak her araçtan maksimumu çıkarma şekli çok farklı. Çok farklı bir araca geçtiğimi söyleyebilirim."

"Red Bull'un çalışma aralığı çok dar. O aralıkta kalmanız çok önemli çünkü onun dışına çıkarsanız, araç daha rahat hissettirse de o zaman daha hızlı olmuyor. Bu yüzden her şey büyük ölçüde benim araca adapte olmamla alakalı." dedi.

Perez aracına adapte olmakta zorlanıyor ve umduğundan daha sıkıntılı bir dönem geçiriyor olsa da, işlerin daha iyiye gideceği konusunda ikna olmuş durumda.

Imola'daki ilk çizgi startı ve Azerbaycan'daki zafer, Perez'in doğru çalışma aralığında neler yapabileceğini göstermiş durumda.

Perez, "Daha fazla bilgi edindikçe, araç içerisinde her şey daha doğal olacak."

"Şu an için henüz her şey doğal değil ancak oraya ulaşacağım. Bu sezonun ikinci yarısında bile oraya ulaşacağımı ve oldukça güçlü olacağımı düşünüyorum."

"Gittikçe daha güçlü olacağımı ve takım olarak daha güçlü olacağımızı düşünüyorum." dedi.