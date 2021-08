Verstappen: "Agresif değil sert yarışıyorum"

Max Verstappen'in sürüş tarzı, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından gündem konusu oldu.

Hollandalı pilot, Copse Virajı'na gelirken, Hamilton'ın temasıyla beraber bariyerlere çarpmış ve büyük bir kaza yapmıştı. Bunun üzerine Verstappen'in sezon başından beri agresif sürdüğü ve Britanya'daki kazada da bunun önemli bir rol oynadığı belirtilmişti.

Fakat The Race ile olan özel röportajında Verstappen, agresif sürdüğü yorumlarına katılmadığını, sadece daha sert yarıştığını belirtti.

Verstappen, "Yaptığım şekilde yarışmaya devam edeceğim."

“Bu savaşta yanlış bir şey yapmadığımı hissettim. Ona yeterince yer bıraktım ama virajdaki hızları tamamen yanlış değerlendirdi ve özellikle o viraja girdiği açı düşünüldüğünde, o hız ile virajı dönmenin hiçbir yolu yoktu."

"Kendi açımdan, yaptığım gibi yarışmaya devam edeceğim. Başlangıçta her zaman birinci olmak isterdim. Ayrıca her antrenmanda en hızlı olmak isterdim, fakat bu her zaman gereken bir şey değil. Bu, yıllar içinde değişti."

“Sürüş tarzımda yanlış bir şey görmüyorum, sadece sert yarışıyormuş gibi hissediyorum."

"Agresif yarışıyormuş gibi hissetmiyorum. Tabii ki insanlar beni geçmeye çalışırsa bunu yapmalarını zorlaştırırım. Onlar için her zaman durumu zorlaştırmaya, onları zor bir pozisyona sokmaya çalışırım."

“Fakat aracımı nereye yerleştirebileceğime dair farkındalığımın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ve başkalarını pistten ittiğim olaylara dahil olmadım. Sıfır ceza puanım var ve bu, oldukça fazla şey söylüyor."

"Tüm kariyerim boyunca sert yarıştım. Son birkaç yıldır agresif yaklaşımım kayboldu. Sadece insanlar için durumu zorlaştırıyorum."

“Tabii ki bazı insanlar bu konuda biraz farklı şekilde düşünebilirler ama aslında bunun benim güçlü olduğum noktalardan biri olduğunu ve sanırım beladan nasıl uzak duracağımı gayet iyi bildiğimi düşünüyorum."

"Fakat bu, her zaman sizin elinizde olmuyor çünkü diğer insanlar size doğru sürebiliyor." dedi.