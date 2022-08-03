Szafnauer, Ricciardo'nun dönüşünün sorun çıkartmayacağını düşünüyor
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin bünyelerinden ayrılması durumunda Daniel Ricciardo ile yeniden anlaşma ihtimallerini dıışarıda tutmuyor.
Pazartesi günü öğleden sonra Alpine, yaptığı bir açıklamayla Piastri'nin 2023 sezonundan itibaren kendileriyle yarışacağını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Piastri, herhangi bir anlaşma olmadığını söyleyerek Alpine'i yalanladı.
Bir süredir hangi takımla Formula 1'e gireceği konuşulan Piastri'nin McLaren ile anlaştığı düşünülüyor, nitekim Alpine'in kendisine tek seçenek olarak Williams koltuğunu sunduğu, ancak hem Piastri'nin hem de menajeri Mark Webber'in daha iyi bir seçeneğin peşinden koştuğu konuşulmakta.
İşin nereye varacağı merak konusu. Eğer iş tahkime gider ve Piastri haklı bulunursa, Fernando Alonso'yu kaybeden Alpine'in başka bir pilotla anlaşması gerekecek.
Pazartesi günü Alonso'nun takımdan ayrılışını yorumlayan Szafnauer, "şimdiden birçok potansiyel pilotun kendileriyle irtibata geçtiğini" söylemişti.
Eğer Piastri bir şekilde McLaren koltuğuna geçebilirse, sözleşmesi gelecek sezon biten ancak zayıf bir sezon geçirdiği için yeri sağlam olmayan Daniel Ricciardo'nun yerine geçmesi kesin, bu da Ricciardo'yu Alpine için ideal bir seçenek haline getiriyor.
Sorun; Ricciardo'nun takımın Renault olduğu zamanlarda kendileri için yarışması, ancak henüz 2020 sezonu başlamadan McLaren ile anlaşarak sezon sonunda takımdan ayrılması. Ricciardo'nun ayrılığı takım için pek iyi olmamış ve sezonun ardından takım patronu Cyril Abiteboul'un görevine son verilmişti.
Ricciardo'nun ayrılığının özellikle Renault Group patronu Luca de Meo tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığı düşünülüyor.
Daniel Ricciardo, McLaren
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Autosport tarafından Ricciardo'nun bir seçenek olup olmadığı sorulan Szafnauer, bu konuda olumlu düşüncelere sahip.
Kariyerinde üç kez eski takımına geri dönen Alonso'yu örnek veren Szafnauer, "Demek istediğim şu, Fernando'ya bakarsanız birçok kez ayrılıp geri döndüğünü görebilirsiniz, bu diğer pilotların da başına geldi."
"Bunun bir problem teşkil ettiğini düşünmüyorum. Takım olarak gelecek 88-89 yarış için sahip olduğumuz uzun vadeli planlara odaklanmalıyız."
"Bu planları anlaşabileceğimiz en iyi pilotla tamamladığımızdan emin olmamız şart, dolayısıyla bazı seçeneklere sahibiz. Planladığımız şeye doğru ilerleyebilmemiz için en iyi sürücüyü Esteban'ın [Ocon] yanına yerleştireceğiz." dedi.
Autosport'un sorularını Piastri'nin sosyal medya açıklamasının öncesinde yanıtlayan Szafnauer, McLaren ihtimaline rağmen genç pilotlarıyla çalışabileceğinde ısrarcıydı.
Jenson Button'ın 2004'te BAR-Williams arasında yaşadığı karmaşayı hatırlatan Szafnauer, "Yeterince uzun süredir buralardayım, birçok kez böyle durumların gerçekleştiğini gördüm."
"Jenson, Williams ile anlaşıp sonrasında BAR'da kalmıştı, o günleri hatırlarsanız kesinlikle hiçbir sorun yoktu. Oscar'ın Jenson'dan farklı olduğunu biliyorum. Umarım yine de o yoldan gitmek zorunda kalmayız."
"Umarım kendisi başka bir takıma gitmek istemiyordur. Geçmişte bir pilotun başka bir takıma hatalı imza attığını gördüm, bu yüzden o pilot başlangıçta imzaladığı takım için sürmek zorunda kaldı."
"Bu asla bir sorun oluşturmadı. Jenson, o zamanlar BAR'da harika bir iş çıkardı ve asla Williams'a geri dönmedi." dedi.
Podium: Second place Juan Pablo Montoya, McLaren; Race winner Fernando Alonso, Renault and third place Jenson Button, BAR
Photo by: Sutton Images
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