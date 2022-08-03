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Zanardi, evinde çıkan yangın nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Alex Zanardi, İtalya'daki evinde çıkan yangın sonrası hastaneye götürüldü.

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Zanardi, evinde çıkan yangın nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Eski Formula 1 ve IndyCar pilotu Alex Zanardi, geçirdiği büyük kaza sonucu iki bacağını kaybetmişti ancak hayata tutunmaya devam etti.

Geride kalan yıllarda kendisini Paralimpik Oyunları'na veren ve dört altın madalya kazanan Zanardi, 2020 yılının yaz ayında ciddi bir kaza geçirdi.

Bir etkinlikte el bisikleti kullanırken yere düşen ve bir kamyona çarpan Zanardi, o günden bu yana bir dizi ameliyat geçirdi ve 1.5 yıl çeşitli kliniklerde rehabilitasyon gördü.

2021 yılının sonunda evine geri döndü ve tedavisi burada devam ediyordu. Ancak Zanardi'nin zorlu hayatı ve yaşadığı şanssızlıklar maalesef kaldığı yerden devam ediyor.

İtalyan basınına göre Zanardi'nin Noventa Padovana'da bulunan evinde, güneş panellerinden kaynaklı yangın çıktı.

Yangın Zanardi'nin ihtiyaç duyduğu yaşam destek ekipmanına zarar verdi.

Sonuç olarak Zanardi'nin ailesi, İtalyan sürücüyü Vicenza'da, gerekli tüm donanıma sahip bir hastaneye nakletmek zorunda kaldılar.

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