Di Resta: "Piastri başka bir takımla anlaşmış durumda"

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Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası Oscar Piastri'nin Alpine'e geçeceği düşünülüyordu ancak Avustralyalı sürücü, 2023 yılında Fransız üretici ile yarışmayacağını duyurdu.

Piastri'nin 2023 için McLaren ile ön anlaşma imzaladığı ifade edilirken, Alpine de böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyor.

Şu anda Piastri'nin geleceği belirsiz ancak işin sonunda Avustralyalı sürücünün McLaren'a gitmesi çok yüksek bir ihtimal.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Paul di Resta da, Piastri'nin başka bir takımla anlaştığından emin.

Di Resta, "Ne ben ne de meslektaşlarım, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçişi hakkında önceden herhangi bir şey duymadık."

"Otmar Szafnauer için bile bu adım sürpriz oldu."

"Fernando'nun kararıyla, yerine Alpine genç sürücü akademisinin parçası olan Piastri'yi geçirmek oldukça mantıklı hale geldi."

"Takım uzun süredir onun için çabalıyor ve hatta Oscar'ı geleceklerinin bir parçası olarak gördükleri için ona bir yer bulmaya çalışıyorlar."

"Ancak Oscar garip bir açıklama yaparak, ilk dörtte yer alan ve yükseliş yolunda olan Alpine'in teklifini reddettiğini duyurdu."

"Bu sadece bir anlama gelebilir: Başka bir takımda yer alması zaten garanti."

"Kimin için yarışacak? McLaren için mi? Williams için mi? Daniel Ricciardo'yu şimdi ne bekliyor? Olayların nasıl gelişeceği hakkında hiçbir fikrim yok."

"Alpine onu yarıştırmak istese de artık Piastri'nin başka bir takım için yarışacağı açık." dedi.