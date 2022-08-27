Szafnauer: "Piastri, 2023'te bizimle yarışacağını söylediğimde, gülümseyip mutlu oldu"

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Aston Martin'in bu ayın başında Fernando Alonso ile 2023 için anlaşma imzaladığını duyurmasının ardından Alpine, gelecek yıl için Oscar Piastri ile yarışacağını açıkladı.

Ancak bu açıklamada, Piastri'ye dair en ufak bir söz yoktu ve bundan kısa bir süre sonra Avustralyalı pilot, sosyal medya hesapları üzerinden -Fransız üreticiyle- herhangi bir sözleşme imzalamadığını, gelecek yıl Alpine için yarışmayacağını belirtti. Görünüşe bakılırsa genç sürücü, McLaren ile uzun vadeli bir kontrat imzaladı.

Cumartesi günü Spa'da konuşan Szafnauer, Piastri'ye bu haberi pazartesi günü simülatör çalışması yaparken verdiğini ve genç sürücünün minnettar olduğunu dile getirdi.

Szafnauer, "Resmi açıklama yapılmadan önce Oscar'a gelecek yıl bizim için yarışacağını söyledim."

"Bunu yaptığımızda takım simülatöründeydi, önce gidip onu buldum, kararı duyunca gülümsedi ve minnettar oldu. Biz de açıklamayı çok hızlı bir şekilde yaptık." dedi.

Szafnauer, basın açıklamasında Piastri'nin herhangi bir demeç vermemesinin sebebi olarak "takımın hızlı davranmak ve Piastri'nin menajerleriyle münakaşaya girmek istememesini" gösterdi.

Piastri'nin gelecek yıl Alpine için yarışmayacağını nasıl öğrendiği sorusuna Szafnauer, "Biz de sosyal medyadan duyduk." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sözleşme Tanıma Kurulu (CRB) Piastri davasıyla ilgili kararını Pazartesi günü verecek. Szafnauer, geçen yılın kasım ayında Piastri ile kontrat imzaladıklarını söyleyerek, Alpine'in sözleşmesine tamamen güvendiğini söyledi.

Szafnauer, "Kontrat 2024'e kadar devam ediyor ve 23'ün sonunda bir opsiyon maddesi var. Aslında çok daha fazlası var ama şimdilik sadece bunları söyleyeceğim. Dediğim gibi, ayrıntılar hakkında konuşmaktan pek haz etmiyorum." dedi.

Szafnauer, Piastri'nin sözünü tutmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak ilişkilerinin sarsılmadığını belirtti.

Piastri başlangıçta planlandığı gibi Alpine ile Spa'da yer almıyor, bunun yerine takımın Enstone fabrikasında simülatör üzerinde çalışıyor.

Pazartesi günkü CRB kararının ardından Szafnauer, Alpine'in seçeneklerini değerlendireceğini ve ilgili seçenekleri inceleyeceklerini belirtti.

Szafnauer, "İyi haber şu ki arka arkaya üç yarış yapılacak."

"Bence Pazartesi ya da Salı gününü beklemeliyiz. Sonrasında gerekli bilgilere sahip olacağımız için durumumuzu gözden geçirebiliriz." dedi.