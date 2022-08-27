Krack: "Alonso, Aston Martin'i farklı bir seviyeye taşıyacak"

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Sebastian Vettel'in emekli olmasının ardından gelecek yıl dört kez dünya şampiyonunun yerini Fernando Alonso alacak ve çifte dünya şampiyonunun kararı pek çok kişiyi şaşırttı.

Ancak takım patronu Mike Krack İspanyol sürücüyü ikna etmek için çok fazla çaba harcamadıklarını söyledi.

Krack, "Onu ikna etmek için herhangi bir çaba sarf etmeye gerek yoktu."

"Fernando, bir takımda neler olup bittiği hakkında genel bir fikre sahip ve projemizin büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor."

"Halihazırda birçok mükemmel profesyoneli bünyemize kattığımızı hatırlatmakta fayda var, ancak takımı güçlendirme süreci de devam ediyor, giderek daha fazla insanı buraya getiriyoruz. Bu yüzden onu ikna etmek zorunda kalmadım."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sebastian planlarını açıkladığında, hangi pilotların gelecek yıl için sözleşme imzaladığını kontrol etmemiz ve sonuç olarak en iyilerine teklif yapmamız gerekti. Başka adaylarımız da vardı ancak ayrıntılara girmenin ve isimler vermenin gerekli olmadığını düşünüyorum."

"Fernando Alonso bir şampiyon ve tesadüfen şampiyon olamazsınız. Bu tür insanlar her zaman mücadeleye odaklanırlar, her zaman doğru soruları sorarlar ve takımlarının olabildiğince sıkı çalışmasını sağlarlar. Elbette bazen rahatsız edici sorular soracak fakat Aston Martin'i başka bir seviyeye taşıyabilmek adına böyle bir yarışçıya sahip olmak çok önemli."

"Her şeyden önce Alonso çok hızlı bir sürücü ve bu her zaman ana kriterdir. Hâlâ kazanmayı arzuluyor, başarı için çabalıyor ve tüm bu niteliklere sahip deneyimli bir isme sahip olduğumuz için şanslıyız. Bence doğru seçimi yaptık. Fernando, Aston Martin'i şampiyonanın en iyi takımlarından biri haline getirmemize yardımcı olacak." dedi.

Ne zaman takımı bilgilendirdiği sorusuna Krack, "Resmi açıklamanın yayınlanmasından hemen önceydi, çok büyük bir coşku vardı. Mühendislerimiz ve tasarımcılarımız heyecanlarını hiç bu kadar yüksek sesle dile getirmemişlerdi! Tüm takım yeni bir enerji hissetti ve şimdiden Fernando ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım gelecek yıl herkesi şaşırtabiliriz." cevabını verdi.