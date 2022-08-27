McLaren, Piastri'nin "dürüst olmadığını" söyleyen Alpine'e yanıt verdi

Haberi dinle

Son Formula 2 şampiyonu Piastri, kendisini geleceğiyle ilgili ciddi anlaşmazlıkların tam merkezinde bulmuş durumda. Alpine, Piastri'nin gelecek yıl F1'de kendileri için yarışması için sözleşme imzaladığını iddia etse de, Piastri anlaşma imzaladığını reddetti ve gelecek yıl bu takım için yarışmayacağını belirtti.

Bu açıklama, Piastri'nin arka planda McLaren ile sözleşme imzalaması sonrası geldi.

Alpine Piastri'ye uzun süredir yatırım yaptığı için, mevcut durum kendileri tarafından pek hoş karşılanmadı ve Otmar Szafnauer, cuma günü Spa'da verdiği röportajda, genç sürücüyü "daha dürüst davranmaya" çağırdı.

Szafnauer'in yorumları McLaren Racing CEO'su Brown'a sorulurken, cevabında daha çok Szafnauer'in kendisini hedef aldı.

Brown, Sky Sports'a verdiği röportajda "Elbette bu ilişkinin detaylarını pek bilmiyorum, bu yüzden herhangi bir şekilde pozisyon almamın haksızlık olacağını düşünüyorum -çünkü gerçekten bilmiyorum."

"Ancak son zamanlarda Fernando'nun ayrılış şeklinden dolayı Otmar'ı gafil avlamasına ve çok kısa bir süre önce o dönem başında bulunduğu takımın 400 bin euro para cezası ve 15 puan silme almasına bakarsak, güvenilirlik ve etikten bahsedecek ilk kişinin kendisi olduğundan şüpheliyim." dedi.

Brown, bu sözlerle 2020 sezonunun başında Szafnauer'in o dönem başında bulunduğu Racing Point'in ön fren kanallarında kural dışı bir tasarım süreci kullandığının tespit edilmesi nedeniyle aldığı cezaya atıfta bulundu.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images