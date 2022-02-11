Stroll: "Yeni lastiklerle aracın kontrolünü kaybetmek daha kolay olacak"

Haberi dinle

Aston Martin bugün Gaydon'da yaptığı görkemli lansmanla beraber 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldıran üçüncü takım oldu.

Bu yıl 18 inç lastiklere geçilecek ve Lance Stroll, lansmanda yaptığı açıklamada bu yeni lastiklerin büyüklüğüne dikkat çekti.

Stroll, "Lastiklerin davranışı ilk testte oldukça iyiydi fakat elbette bu testleri çok farklı araçlarla yaptık. Yeni araçla kesinlikle çok fazla fark olacak. İlk izlenimlerim daha az aşırı ısındıkları, daha az aşındıkları ve daha sağlam oldukları yönündeydi."

"Kesinlikle zorlu tarafları da var. Bu lastikler çok daha büyük ve kontrolü kaybettiğiniz zaman onları toplamak daha zor çünkü daha fazla kayıyorlar."

"Küçük şeyleri kontrol etmeyi daha kolay hale getiren 13 inç lastiklere oranla bu lastikler, herhangi bir belirti olmadan biraz daha fazla kayıyorlar. Sonra onu toplayamıyorsunuz."

"Görüşün de bu lastiklerle büyük bir problem olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla şey göremiyorsunuz ve bu testi tekerlek üzerindeki kanatçık olmadan yapmıştım! Bu yüzden nereye gittiğimizi görmek oldukça zor olacak. Bu açıdan kokpit içinde epey zor olacak."

"Ayrıca araç, simülatörde sürüş yaptığımızda yüksek hızlı virajlarda çok fazla yere basma gücüne sahipti. Düşük hızlı virajlarda ise durum daha zordu. Bu yüzden testte böyle davranıp davranmayacağını görmek lazım."

"Altıncı sezonumda olmam ve pek çok pisti biliyor olmam iyi bir şey. Çünkü bu benim ilk sezonum olsaydı, hiç de kolay olmazdı." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sonrasında Stroll, 2022 hakkında şöyle konuştu: "Kural değişiklikleriyle beraber bu yıl lansman dönemi tuhaf geçiyor. Fakat evet, araç tamamen farklı görünüyor."

"Formula 1 için ilginç bir döneme giriyoruz. Kural değişiklikleri tüm takımlara bir şans veriyor. Ancak asıl meselenin takımın geleceği olduğunu ve beklentilerin uzun vadeli olduğunu unutmamalıyız. Bu araç son birkaç yıldır sürdüklerimizden çok farklı ve öğrenecek çok şey var."

"Takım, Racing Point olarak adlandırıldığı günden bu yana istikrarlı şekilde büyüdü. Aston Martin markasının gelişi, bu takıma büyük motivasyon getirdi ve pek çok yeteneği takıma çekti. Şimdi gelişmeye devam ediyoruz. Araç yeşil renkle beraber harika görünüyor. Aston Martin de harika bir marka ve onlar sayesinde bir sonraki adımı attık. Bu takım her zaman harika çalıştı ve şimdi her gün gelişmeye devam ediyor. Bizi gerçekten ilginç bir gelecek beliyor."

Fakat Stroll, net bir hedef koymak istemiyor.

"Bu noktada bir hedef koymak gerekmiyor. 2020'de podyumlar için savaşabilecek bir araca sahiptik, bazen kazanıyorduk, pole pozisyonları için savaşıyorduk. İlk beşte, ilk üçte ve ön sıralarda yer alıyorduk. Sergio bir yarış dahi kazandı. Oysa geçen yıl puan alacak son sıralar için yani, sekizinci, dokuzuncu veya onuncu sıralar için savaştık."

"Bu yüzden bence sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde faydalanmaya odaklanmalıyız."

"Her yıl odaklandığımız şey bu. Gridde nerede olduğumuzu bilmiyoruz, bu yüzden daha piste çıkmadan nerede olmamız gerektiğine dair beklenti içerisine girmenin mantığı olduğunu düşünmüyorum."

"Takım olarak daha kenetli olmalıyız ve bu yıl araçta gelişebileceğimiz her küçük ayrıntıya bakmalıyız çünkü bu yıl çok büyük bir gelişim süreci olacak."

"Testte anlamamız ve öğrenmemiz gereken o kadar çok şey olacak ki... Şu anda bu kuralları kimse çok iyi anlamadığı için, tüm bu küçük şeylerden en iyi şekilde faydalanarak büyük bir avantaj elde edebilirsiniz."

Lance Stroll, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin team principal, Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images