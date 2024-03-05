Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü

Cumartesi günü Nico Hulkenberg tarafından 1. virajda farkında olmadan sıkıştırılıp spin atana kadar Stroll iyi bir yarış geçirmeyi umut ediyordu. Ancak bu şanssız temastan sonra 19. sıraya düştü.

Stroll bu spin sonucunda 19. sıraya düşerek puan mücadelesine geri dönmek için yapması gereken çok şey olduğunu gösterdi. Aston Martin pilotunun geriye düştükten sonraki performansı övgüye değerdi.

Takım arkadaşı Fernando Alonso yerini korumak için mücadele ederken, simülasyonlarında 9. sıranın cumartesi günü yapabileceklerinin en ileri seviyesi olduğunu kabul ederken, Stroll takım arkadaşının arkasına gelebilmek için çok çalışmak zorunda kaldı.

Stroll yarışın ilk bölümünde, dokuzuncu turun sonunda erken pite girip önündeki araçlara karşı avantaj elde etmeye çalışmadan önce birkaç geçiş yaptı. Yaptığı erken pit stop onun için iyi sonuç verdi ve ilk pit stoplar sona erdiğinde Kanadalı pilot 12. sıraya yükseldi.

Ancak takım patronu Mike Krack'ın yarıştan sonra açıkladığı gibi sert lastiklerle 30 turu tamamladı ve bu süreçte 10. sıraya kadar yükseldi.

Güvenlik Aracı müdahalesi olmadan spin atıp arkaya düşen Stroll, beklenmedik bir şekilde damalı bayrağı takım arkadaşının bir sıra gerisinde gördü.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 spins Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış bittiğinde taraftarların oylarıyla belirlenen 'Günün Sürücüsü' ödülüne kazanamadı ama sonuç olarak takım patronundan övgü aldı.

Stroll'ün yarışı sorulduğunda medyaya Krack, "Mükemmel, mükemmel iş."

"Çünkü burada gördüğünüz gibi, son turda 30 tur attı ki bunu başka kimse yapmadı ve diğer araçlar daha az turla lastiklerini bitiriyordu, bu yüzden gerçekten çok güçlüydü."

"Böyle durumlarda fazla seçeneğiniz yoktur, en arkadasınızdır ve sonra kendinizi bulursunuz. Eğer daha hızlı bir aracız varsa, onu trafikten çıkarmanız gerekir."

"Denediğimiz şey buydu ve açıkçası çabuk toparlandık ve sonra geçmeye çalışmanız gerekiyor."

"Sonunda mesele, lastiklerle hayatta kalmayı başarabilecek miyiz? Bence Lance'in harika sürüşü, harika temposu ve lastik yönetimi sayesinde bunu başardık ve bu da sonunda puanı almamızı sağladı." dedi.