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Formula 1 Japonya GP

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin, Lance Stroll'ün Japonya Grand Prix'sinde telsizden düzlük hızı hakkında yaptığı konuşmanın aslında rakiplerinin lastik durumlarından kaynaklandığını açıkladı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll, hayal kırıklığı yaratan sıralama performansının kendisini gridde 16. sırada kalmasının ardından Suzuka'da orta ve arka grupta mücadele etmek zorunda kaldı.

Yarışta sıralar kazanarak Suzuka'yı 12. sırada bitirmeyi başardı. Ancak yarışın son bölümünde Yuki Tsunoda ile mücadele ederken, Japon rakibinin düzlük hızından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Stroll, "Düzlükteki hızımızın bu kadar kötü olması inanılmaz. Sanki farklı bir kategori gibi!" dedi.

Stroll'ün mesajı birçok kişiye Aston Martin'den takım arkadaşı Fernando Alonso'nun 2015 Japonya Grand Prix'sinde Honda motoru için söylediği 'GP2 motoru' telsiz mesajını hatırlattı.

Ancak Stroll'ün bu sözleri, geçen yıldan bu yana aero verimliliğini artırmak için çok çalışan Aston Martin'in düzlük hızı performansının eksikliğine bir gönderme olmaktan ziyade, yaşadığı durumun gerçekliğini ortaya koymak içindi.

Takım patronu Mike Krack yarıştan sonra Stroll'ün şikayetini incelediğini ve Kanadalı'nın, çok fazla sürtünme veya yeterli olmayan motor gücü nedeniyle düzlük hızının yetersiz olmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

Stroll'un yavaş kalmasının asıl nedeninin rakiplerin daha iyi lastiklere sahip olmasından kaynaklanan bir yanılsama olduğunu ve bu lastiklerin onlara virajlarda çok daha iyi çekiş gücü sağladığını böylece daha erken hızlanıp en yüksek hıza ulaşabildiklerini söyledi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Stroll ile ilgili neler olduğu sorulduğunda Krack, "Konuyu inceledim." 

"Grid genelinde düzlük hızı açısından çok küçük farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Ancak yarışın farklı bölümlerinde lastiklerin durumu farklı olabiliyor. Bu sebeple de virajlardan çıkış hızlarımız farklı oluyor."

"Bence bu yorumların çoğu bu tür durumlardan kaynaklanıyor."

"Verilere bakarsanız, tüm araçların çok çok benzer olduğunu görürsünüz. Ancak yarışın çeşitli zamanlarındaki lastik koşulları, 10-12-15 turluk lastik farkıyla dengeleniyor ve sonra tamamen farklı şekilde hızlanıyorsunuz." dedi.

Japonya GP'de hız ölçüm noktalarına bakıldığında Stroll ve Tsunoda arasında sadece çok küçük farklar olduğu görülebiliyor.

Yarışta 130R'ye inişte yer alan ikinci sektör hız ölçüm noktasında, Tsunoda'nın yarıştaki en yüksek hızı 304.8 km/s olarak kaydedilirken Stroll bu noktada 303.4 km/s kaydetti.

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