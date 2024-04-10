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Formula 1 Japonya GP

Stroll, yanlış kanat tercihlerinin düzlük hızlarını etkilediğine inanıyor

Lance Stroll, Aston Martin AMR24'ünde yanlış arka kanat tercihinin Japonya Grand Prix'sinde düzlük hızının yetersizliğinden dolayı "farklı bir kategori gibi" şikayetine yol açtığını söyledi.

Burak Yasul
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, arrives at the circuit

Sam Bloxham / Motorsport Images

Kanadalı pilot Suzuka pistinde puan alabilmek için kıyasıya bir orta sıra mücadelesine girdi ve ilk ona girmeye çalışırken beş geçiş yaptı.

Stroll, geçişlerinin hiçbiri düzlüklerde gerçekleştirmedi ve sürücü AMR24'ünün düzlük hızının eksikliğinden şikayet etti.

Stroll, telsizden takımına, "Düzlükteki hızımız inanılmaz. Sanki farklı bir kategori gibi." dedi.

Puan kazandıran son pozisyon için mücadelede Tsunoda'nın arkasında 11. sıraya kadar yükselen Stroll takıma şunları söyledi: "Tsunoda'yı geçemem. Bu mümkün değil!" dedi.

Stroll yarışı kazanan Max Verstappen'in bir tur gerisinde 12. sırada yarışı tamamladı.

Stroll, "Düzlük hızıyla gerçekten kötüydü. Sanırım araçta yanlış arka kanat vardı."

"Tüm geçişlerimi 6. virajda yapmak zorunda kaldım. Düzlüklerde kimseyi geçemedim çünkü düzlük hızım yoktu. Bugün bazı şeyleri daha farklı yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Genel olarak zor bir hafta sonuydu. Unutulması gereken hafta sonlarından biriydi."

"Aracın düzlük hızı çok kötüydü. Bu yüzden bazı şeylere bakmamız gerekiyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stroll, yarışı P6'da bitiren takım arkadaşı Fernando Alonso'dan "farklı bir kanat, farklı ayarlar" kullandığını açıkladı.

Stroll, Aston Martin'in puan almak için "umutsuz" bir girişim olarak üçüncü bir pit stop yapmayı düşündüğünü ancak Nico Hulkenberg'e bir pozisyon kaybederek bunun hedeflerinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Stroll, "Puan almak için çaresiz bir hamle yaptık. Yavaş iki pit stop yaptık ve sonra aynı lastikle 11. sırada Tsunoda'nın arkasındaydım. Bu pistte geçiş yapmak zaten zor ve düzlük hızımız da olmadığından puan almak mümkün görünmüyordu."

"Yumuşak lastik için pit stop yapmayı ve sonunda puan umuyordum ama lastiklerim bitti ve bir pozisyon daha kaybettik."

"Sanırım tüm yarış boyunca en uzun bölümü yumuşak lastikle attım. Yani normal stratejinin çok altındaydım." dedi.

Stroll'ün düzlük hızındaki eksiklikten duyduğu rahatsızlık o kadar fazlaydı ki, sürücü 6. virajdaki geçişlerini bile eleştirdi.

Stroll, "Geçişlerimden gerçekten zevk almadım, düzlüklerde hızlı bir şekilde yapmak daha eğlenceli. Ama hayır şaka yapıyorum, güzeldi."

"Eğlenceli bir yarış oldu ama sonuçta berbattı. Tüm hafta sonu gerçekten zordu ve bundan bir şey çıkarmak zordu." dedi.

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