Sainz: "Yeni Ferrari F1-75'te yenilik seviyesi maksimumda"

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Carlos Sainz'in Ferrari'deki ilk yılı genel olarak başarılı denebilir. Ferrari takımı, 2021'de Tifosi'nin ihtiyaç duyduğu seviyede değildi.

Fakat İtalyan ekip yeni kurallarla beraber, 2022'de zirveye dönmeyi amaçlıyor.

Corriere Della Sera'ya konuşan Sainz Jr., yeni F1-75 hakkındaki soru üzerine, “Son yıllarda görülen araçlardan farklı, maksimum yenilikçi görünüyor."

“Geçen yıla kadar F1 tarihindeki en iyi araçları kullanıyorduk, dengeli ama biraz da yaramazdılar. Bir an için kontrolü kaybederseniz, her şey biterdi. Bu Ferrari bana daha dengeli görünüyor, süspansiyon daha sert, bunun sürüşüne alışmamız gerekecek.” dedi.

İspanyol pilot, 2021 araçlarıyla arasındaki farkla ilgili olarak, Mart ayındaki testlere kadar beklenmesi gerektiğini açıkça belirtti.

“Sürüş kolaysa, her şey daha hızlı olur. Tur süreleri neredeyse kendiliğinden gelir. O zaman karşılaştırma yapabilirsiniz. Barselona'daki ilk testin yeterli olacağını düşünmüyorum ancak Bahreyn'de bazı sağlam bilgilere sahip olacağız.”

2022, Ferrari için baskının çok daha yüksek olduğu bir yıl olacak.

2021'i de etkileyen "felaket" 2020 yılından sonra Maranello’dan artık şampiyonluk bekleniyor. Artan beklentilere rağmen Sainz, Maranello'daki herkesin “enerjik ve pozitif” olduğuna inanıyor.

“Geçen yılki deneyimin hepimiz için iyi olduğunu düşünüyorum. Koridorlarda, Maranello'da gülümseyen, iddialı, kendine güvenen insanlarla karşılaşıyorum. Stres görmüyorum, iyi olma arzusunu görüyorum.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Geçen sezon ve son olaylı yarış Abu Dabi sorulduğunda ise İspanyol pilot, “Hamilton’ın yerinde olsam çok kötü hissederdim. Bence ortalığı ayağa kaldırmaktan kaçınması beni şaşırttı. Şampiyonayı bu şekilde son turda kaybetmeyi kabullenmek gerçekten çok zor. Bu tavrı yüzünden artık ona daha fazla saygı duyuyorum. Podyumda birkaç kelime konuştuk ve gerçekten zorlanıyordu.”

“Aynı hatayı tekrar etmemeliyiz. Her futbol maçı tartışmalar çıkarır. Formula 1’de bu tarz tartışmalardan uzak durmalıyız."

"Fakat bu durum bana bir felaketmiş gibi gelmiyor, daha iyiye doğru gittiğimizden eminim.” dedi.

Ferrari takımı 2021 sezonunda sürücülerinden en iyi şekilde faydalanmayı başardı ve bu durum takım için iyi bir örnek oluşturdu.

Sainz, kendisinin ve Leclerc'in şu anda griddeki en iyi sürücü kadrosunu oluşturduğuna inanmış durumda.

“Önyargılıyım ama görüşlerim bu yönde. Benziyoruz ve çok iyi bir ilişkimiz var. İtalyan bayrağını ve Ferrari ismini, işimizi iyi yaparak yükseklere çıkarmaya uğraşıyoruz. Bunu yapmak da sadece hızlı olmak anlamına gelmiyor."

Sainz’ın Ferrari ile olan anlaşması 2022 sezonunun sonunda bitiyor fakat her iki taraf da bunu mümkün olan en kısa sürede uzatma niyetinde olduğunu açıkça belirtti.

Sainz, “Binotto'nun dediği gibi, ikimiz de memnunuz, birlikte devam etmeyi düşünüyoruz ve bu kış bir anlaşma yapmak için fırsatımız olacaktır. Bunun için çabalıyoruz. Ferrari ile dünya şampiyonu olmak en büyük hedefim. En kısa zamanda anlaşmamı uzatmak istiyorum.” dedi.